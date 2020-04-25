Матвиенко не ждет возобновления полетов за рубеж в этом году

Авиасообщение с зарубежными странами не возобновится в 2020 году, считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия 24".

По ее словам, не только Россия, но и другие государства из-за пандемии коронавируса, скорее всего, предпочтут не спешить с возобновлением туризма.

В связи с этим она рекомендовала населению не надеяться на то, что в этом году удастся отправиться на отдых за рубеж, чтобы потом не разочаровываться.

"Надо потерпеть, пройдет это время, и оно забудется, — подчеркнула Матвиенко. — Но нельзя рисковать".

Спикер Совфеда уточнила, что самоизоляция сейчас необходима. По ее словам, в будущем ограничительные меры постепенно снимут, но не стоит рассчитывать, что это будет "сразу и быстро".

Ранее основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что он не ждет, что полеты за рубеж возобновят раньше, чем в апреле следующего года.

"Смысл мер, применяемых государством, — растянуть пик заболеваемости, чтобы система здравоохранения имела достаточно ресурсов для поддержания тех, кто находится в плохом состоянии, — аргументировал Филев. — Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, — мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии. И вторая волна опять вызовет те же самые действия со стороны государства".

Как уже сообщал amic.ru, Россия полностью прекратила международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса. Разрешены только рейсы, которые возвращают россиян домой.