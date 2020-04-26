Грозы и град накроют Алтайский край

В Алтайском крае в конце недели установится ненастная погода, сообщает краевой Гидрометцентр.

26 апреля днем температура воздуха составит от +15°C до +20°C (местами – от +10°C, в Барнауле – от +15°C до +17°C). Это немного прохладнее, чем в субботу.

В отдельных районах пройдут умеренные, а в предгорьях местами сильные дожди и грозы. Метеорологи не исключают, что выпадет град.

Ветер северный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 14 м/с.

Ранее синоптики дали прогноз, что на смену жаре придет похолодание. По их оценкам, на всей территории Западной Сибири температура понизится, а в ночное время местами даже достигнет нуля.