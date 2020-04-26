Военные отработали эвакуацию раненных на вертолетах в горах Алтая

В Республике Алтай прошли учебно-тренировочные полеты экипажей вертолетов Ми-24 и Ми-8, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Пилоты отрабатывали полеты в горных условиях. В общей сложности совершены свыше 50 полетов.

В учения вошли практические занятия с летным составом по работе на высотах от 2 тысяч до 3,5 тысячи метров над уровнем моря в условиях высокогорья.

Пилоты выполнили посадку на неподготовленные высокогорные площадки, а также отработали технику пилотирования и аэронавигации. Особое внимание уделили отработке эвакуации раненых.

"Кроме того, экипажи ударных вертолетов Ми-24 отработали ведение воздушной разведки днем и ночью с использованием очков ночного видения, преодоление горных перевалов и ущелий, а также прикрытие наземных сил", — уточнили в Минобороны.

Ми-8 – многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ имени Миля в начале 1960-х годов. Признан самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире.

Ми-24 – один из самых распространенных ударных вертолетов в мире. Его выпуск начался в 1971 году. За это время вертолет претерпел множество модернизаций. Активно использовался во время Афганской и Чеченской войн.