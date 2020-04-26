Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений из-за COVID-19 для бизнеса

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать вопрос поэтапной отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, для предпринимателей, информирует пресс-служба кабмина.
Соответствующее распоряжение Мишустин направил Роспотребнадзору, Минздраву, Минтруду и Минэкономразвития. Срок его выполнения – до 30 апреля.
"Подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей", – сказано в сообщении.
Ранее amic.ru сообщал, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что в России нужно постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса. По словам парламентария, такая мера сейчас необходима, но реализовывать ее нужно "постепенно-постепенно". Начать он предложил с регионов.
Комментарии
Почём будет почаствовать в "поэтапной отмене"?
Ну вот и все, скоро все заработает
Бюджет сдулся
В Швеции он и не надувался, там как работали, так и работают. Не хотели почему то останавливать поступление налогов. Поступление налогов и у нас не сильно было остановлено, крупнейшие налогоплательщики работали
26.04.2020 10:30
гость
В Швеции он и не надувался, там как работали, так и работают.
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Информации о состоянии бюджета Швеции на данный момент у нас нет.
Но! Границы шведы закрыли 19 марта. Что было у нас? Одни "оськины" как раз полетели в зараженные страны,другие возвращались.
Если бы в то же самое время закрыть РФ и ещё по регионам, в нашем крае не было бы ни одного случая, все бы работали, никакой самоизоляции не нужно.
26.04.2020 10:46
- гость -
Абсолютно точно. Власть у них национально-ориентирована, а у нас колониальная администрация.
В крае нет природного очага нового коронавируса. Как, например, энцефалита. В нашей природе клещи-переносчики, ничего не сделать.
Но новая корона исключительно импортированная вещь. Завозная. Значит, можно локализовать и уничтожить искусственные очаги. Выявить, изолировать, пролечить инфицированных. Не допускать завоза. Жить обычной жизнью, работать. Есть же надежда, что изобретут вакцину, вопрос времени.
12:30 да кто из наших руководителей на это способен? Они приезжих не смогли удержать на карантине, только бумажки, отчётики
26.04.2020 10:46
- гость -
Но! Границы шведы закрыли 19 марта
Есть и другая информация, по одной, шведы до последнего ничего не закрывали, по другой, у них и сейчас ничего не закрыто. Они просто ничего не делают. Поэтому в больницах у них на каждого выздоравливающего двое умерших. В больницу, в основном, умирать привозят, остальные свободно гуляют и чихают. Так делают национально-ориентированные правительства, ни как у нас
26.04.2020 13:14
Гость
Дело в том, что и не стремились. Изначально были настроены на "обычный сезонный грипп", "коронавирус -фейк", "все должны переболеть". Кто их так сореитировал, вот вопрос.
26.04.2020 13:24
гость
Про то, что шведы приняли решение 18 марта о закрытии границ, а 19 закрыли было официальное сообщение. Скорее всего, вы недавно стали отслеживать.
По частным каналам та же инфа. От знакомого из Литвы. Он работал в Швеции и ему пришлось вернуться в свою страну.