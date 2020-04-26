Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений из-за COVID-19 для бизнеса

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать вопрос поэтапной отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, для предпринимателей, информирует пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение Мишустин направил Роспотребнадзору, Минздраву, Минтруду и Минэкономразвития. Срок его выполнения — до 30 апреля.

"Подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей", — сказано в сообщении.

Ранее amic.ru сообщал, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что в России нужно постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса. По словам парламентария, такая мера сейчас необходима, но реализовывать ее нужно "постепенно-постепенно". Ее реализацию он предложил начать с регионов.