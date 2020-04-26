Жителей Змеиногорска через громкоговорители призывают сидеть дома

Сотрудники подразделений МЧС России по Алтайскому краю провели оповещения населения о необходимости соблюдения режима самоизоляции на территории Змеиногорска и ряда ближайших городов и районов, информирует пресс-служба ведомства.
Как отмечается, спасатели проехали по улицам населенных пунктов, передавая по громкоговорителям информацию о текущей обстановке, порядке действий населения в условиях сложившегося режима и важности соблюдения личной гигиены.
"С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, необходимо оставаться дома – это наиболее верный способ защитить себя и свою семью. Чтобы граждане были спокойны за свою безопасность, наши подразделения работают в режиме повышенной готовности", – сообщили в ведомстве.
Как уже сообщал amic.ru, в Змеиногорском районе Алтайского края с 24 апреля введен строгий карантин в связи с угрозой распространения COVID-19. Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко. Теперь въезд в район и выезд из него закрыт.
Напомним, сейчас в районе полным ходом ведется дезинфекция. В частности, уже обработаны 15 мест массового пребывания людей, а также помещения, в которых находились заболевшие. Кроме того, в Змеиногорском районе организовали три КПП, которые осуществляют контроль за въездом и выездом транспорта.
Комментарии
через громкоговорители призывают сидеть дома
Это прям демократия. А в тоталитарном Китае сказали сидеть и все сидели. Бизнесу сказали помочь и он помог. Дикари
Правильно Собянин сказал: Люди в своей мере глупые и не осознают опасность всей болезни, поэтому надо принимать жетские меры.
Почему Алтайский край не вводит QR коды?? Мало растет заболеваемость?? Мало Ковидных?
Томенко вводите ЧС или ЧП! Не тяните!
Администрация надо вводить жесткие меры!!! Выявлять тех кто говорит, что вируса нет, это вирус диседенты и био-террористы которые растягивают болезнь тем самым ухудшая динамику региона по заболеваемости.
Я думаю,многие недоумевают.
Первый заболевший сотрудник рудника 31 марта приехал из Республики Башкортостан и жил в общежитии. 10 апреля его госпитализировали с диагнозом «Внебольничная пневмония». Почему сразу после постановки диагноза не начали бить тревогу ,почему моментально не взяли тесты?
Почему??????Ведь это была не просто простуда!
Иван с цифрами, хватит истерить на амике. Сиди дома, и все у тебя будет хорошо.
Почему??????Ведь это была не просто простуда!
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Патамушта русский мужик крестится когда гром грянет - чего непонятного то ?
Прощай "дачный туризм" называется.
26.04.2020 10:30
- гость -
Ну, видимо, тестов не было или что более вероятно не стали брать т.к. за границей не был и контактов не имел. Это жесткая позиция наших медиков.
В середине апреля болели бронхитом 3 родственницы (живут не в Барнауле)- не помогли звонки ни к роспортребнадзор, ни в крайздрав. Рентген делать не стали, КТ тоже.
Н-да, с такой фееричной организацией процессов обследования и лечения, одна надежда - собственный иммунитет
Н-да, с такой фееричной организацией процессов обследования и лечения, одна надежда - собственный иммунитет
26.04.2020 10:26
Ivan280990_yandex
и прочие
идите в пень, вирусобесы
26.04.2020 10:26
Ivan280990_yandex
судя по нику, уже взрослый Ваня-а кричишь и плачешь,как маленький.
успокойся,попей молочка,послушай сказку и спи- утро,вечера мудренее.
Только убеждение,только веские слова через громкоговоритель помогут делу борьбы с коронавирусом.Едут полицейские машины по улицами и оттуда стражи смотрят за порядком через окно.А лишние контакты в связи с пропусками,да ещё приводы в отделение это,знаете,чревато...Где потом набрать хороших полицейских?
26.04.2020 10:27
Ivan280990_yandex
Администрация надо вводить жесткие меры!!! Выявлять тех кто говорит, что вируса нет, это вирус диседенты и био-террористы
26.04.2020 10:40
- гость -
Иван с цифрами, хватит истерить на амике. Сиди дома, и все у тебя будет хорошо.
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Население давно не верит говорящим что вируса нет. Такое впечатление, что среди тех, кто уповает на то, что коронавирус - фейк, остались одни местные власти.
26.04.2020 10:45
- гость -В середине апреля болели бронхитом 3 родственницы (живут не в Барнауле)- не помогли звонки ни к роспортребнадзор, ни в крайздрав. Рентген делать не стали, КТ тоже.
Ваш комментарий- лучший показатель борьбы с коронавирусом в крае.
26.04.2020 10:50
аминь
Не-а, Ваня -не паникер, он адекаватно оценивающий ситуацию челове, а не прячущий в песок голову пофигист.
Он знает, что утром по статистике добавиться много-много плюсов. Сказочки братьев Гримм в оригинале почитайте без милых адаптаций.
И без жестного решения губернатора глупые, несознательные и считающие себя бессмерными граждане будут таскаться где хотят и разносить заразу.
В середине апреля болели бронхитом 3 родственницы (живут не в Барнауле)- не помогли звонки ни к роспортребнадзор, ни в крайздрав. Рентген делать не стали, КТ тоже.
Зато теперь за свою денежку могут сходить сдать анализ на антитела.
ахтунг ахтунг )))
Ivan280990_yandex
Правильно Собянин сказал: Люди в своей мере глупые и не осознают опасность всей болезни, поэтому надо принимать жетские меры.
Почему Алтайский край не вводит QR коды?? Мало растет заболеваемость??
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Таким как ты люлей ввалить надо. За панику.
26.04.2020 10:50
аминь
судя по нику, уже взрослый Ваня-а кричишь и плачешь,как маленький.
успокойся,попей молочка,послушай сказку и спи- утро,вечера мудренее.
Вот-вот, легко представить, как некто заменяет имя "Ваня" на "Витя" и внушает, не плачь, как маленький, успокойся, послушай сказку и спи.
Итог-215.
Иван с цифрами. На Суворова больным дали доступ к интернету?
В Москве число заболевших пневмонией в феврале выросло в полтора раза. Тогда в России еще не регистрировали случаи COVID-19
В феврале в Москве 7312 человек заболели внебольничной пневмонией. Число заболевших выросло на 54% по сравнению с февралем 2019 года, сообщает «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на данные Роспотребнадзора, предоставленные Росстатом. Данных по заболеваемости в марте и апреле пока нет.
два месяца назад,глядя на Китай- согласился бы с вами.
сейчас-,,что воля,что- неволя,все одно"(с)
късмет.
26.04.2020 11:06
- гость -
айда,на выборы?
26.04.2020 11:06
- гость -
++++++