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Жителей Змеиногорска через громкоговорители призывают сидеть дома

, ИА "Амител"
Аналогичную меру приняли и в соседних населенных пунктах
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сотрудники подразделений МЧС России по Алтайскому краю провели оповещения населения о необходимости соблюдения режима самоизоляции на территории Змеиногорска и ряда ближайших городов и районов, информирует пресс-служба ведомства.

Как отмечается, спасатели проехали по улицам населенных пунктов, передавая по громкоговорителям информацию о текущей обстановке, порядке действий населения в условиях сложившегося режима и важности соблюдения личной гигиены.

"С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, необходимо оставаться дома – это наиболее верный способ защитить себя и свою семью. Чтобы граждане были спокойны за свою безопасность, наши подразделения работают в режиме повышенной готовности", – сообщили в ведомстве.

Как уже сообщал amic.ru, в Змеиногорском районе Алтайского края с 24 апреля введен строгий карантин в связи с угрозой распространения COVID-19. Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко. Теперь въезд в район и выезд из него закрыт.

Напомним, сейчас в районе полным ходом ведется дезинфекция. В частности, уже обработаны 15 мест массового пребывания людей, а также помещения, в которых находились заболевшие. Кроме того, в Змеиногорском районе организовали три КПП, которые осуществляют контроль за въездом и выездом транспорта.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

26.04.2020 10:24
гость

через громкоговорители призывают сидеть дома

Это прям демократия. А в тоталитарном Китае сказали сидеть и все сидели. Бизнесу сказали помочь и он помог. Дикари

26.04.2020 10:26
Ivan280990_yandex

Правильно Собянин сказал: Люди в своей мере глупые и не осознают опасность всей болезни, поэтому надо принимать жетские меры.
Почему Алтайский край не вводит QR коды?? Мало растет заболеваемость?? Мало Ковидных?
Томенко вводите ЧС или ЧП! Не тяните!

26.04.2020 10:27
Ivan280990_yandex

Администрация надо вводить жесткие меры!!! Выявлять тех кто говорит, что вируса нет, это вирус диседенты и био-террористы которые растягивают болезнь тем самым ухудшая динамику региона по заболеваемости.

26.04.2020 10:30
- гость -

Я думаю,многие недоумевают.
Первый заболевший сотрудник рудника 31 марта приехал из Республики Башкортостан и жил в общежитии. 10 апреля его госпитализировали с диагнозом «Внебольничная пневмония». Почему сразу после постановки диагноза не начали бить тревогу ,почему моментально не взяли тесты?
Почему??????Ведь это была не просто простуда!

26.04.2020 10:40
- гость -

Иван с цифрами, хватит истерить на амике. Сиди дома, и все у тебя будет хорошо.

26.04.2020 10:43
CALIBR

Почему??????Ведь это была не просто простуда!
++++++++++++++++++
Патамушта русский мужик крестится когда гром грянет - чего непонятного то ?

26.04.2020 10:44
CALIBR

Прощай "дачный туризм" называется.

26.04.2020 10:45
- гость -

26.04.2020 10:30
- гость -
Ну, видимо, тестов не было или что более вероятно не стали брать т.к. за границей не был и контактов не имел. Это жесткая позиция наших медиков.
В середине апреля болели бронхитом 3 родственницы (живут не в Барнауле)- не помогли звонки ни к роспортребнадзор, ни в крайздрав. Рентген делать не стали, КТ тоже.

26.04.2020 10:48
- гость -

Н-да, с такой фееричной организацией процессов обследования и лечения, одна надежда - собственный иммунитет

26.04.2020 10:48
- гость -

Н-да, с такой фееричной организацией процессов обследования и лечения, одна надежда - собственный иммунитет

26.04.2020 10:49
- гость -


26.04.2020 10:26
Ivan280990_yandex

и прочие

идите в пень, вирусобесы

26.04.2020 10:50
аминь

26.04.2020 10:26
Ivan280990_yandex
судя по нику, уже взрослый Ваня-а кричишь и плачешь,как маленький.
успокойся,попей молочка,послушай сказку и спи- утро,вечера мудренее.

26.04.2020 10:52
- гость -

Только убеждение,только веские слова через громкоговоритель помогут делу борьбы с коронавирусом.Едут полицейские машины по улицами и оттуда стражи смотрят за порядком через окно.А лишние контакты в связи с пропусками,да ещё приводы в отделение это,знаете,чревато...Где потом набрать хороших полицейских?

26.04.2020 10:52
- гость -

26.04.2020 10:27
Ivan280990_yandex
Администрация надо вводить жесткие меры!!! Выявлять тех кто говорит, что вируса нет, это вирус диседенты и био-террористы
26.04.2020 10:40
- гость -
Иван с цифрами, хватит истерить на амике. Сиди дома, и все у тебя будет хорошо.
----------------------------------------------------
Население давно не верит говорящим что вируса нет. Такое впечатление, что среди тех, кто уповает на то, что коронавирус - фейк, остались одни местные власти.

26.04.2020 10:52
- гость -

26.04.2020 10:45
- гость -В середине апреля болели бронхитом 3 родственницы (живут не в Барнауле)- не помогли звонки ни к роспортребнадзор, ни в крайздрав. Рентген делать не стали, КТ тоже.

Ваш комментарий- лучший показатель борьбы с коронавирусом в крае.

26.04.2020 10:58
- гость -

26.04.2020 10:50
аминь
Не-а, Ваня -не паникер, он адекаватно оценивающий ситуацию челове, а не прячущий в песок голову пофигист.
Он знает, что утром по статистике добавиться много-много плюсов. Сказочки братьев Гримм в оригинале почитайте без милых адаптаций.
И без жестного решения губернатора глупые, несознательные и считающие себя бессмерными граждане будут таскаться где хотят и разносить заразу.

26.04.2020 10:58
- гость -


В середине апреля болели бронхитом 3 родственницы (живут не в Барнауле)- не помогли звонки ни к роспортребнадзор, ни в крайздрав. Рентген делать не стали, КТ тоже.

Зато теперь за свою денежку могут сходить сдать анализ на антитела.

26.04.2020 10:59
- гость -

ахтунг ахтунг )))

26.04.2020 11:03
- гость -

Ivan280990_yandex
Правильно Собянин сказал: Люди в своей мере глупые и не осознают опасность всей болезни, поэтому надо принимать жетские меры.
Почему Алтайский край не вводит QR коды?? Мало растет заболеваемость??
-----------
Таким как ты люлей ввалить надо. За панику.

26.04.2020 11:06
- гость -

26.04.2020 10:50
аминь
судя по нику, уже взрослый Ваня-а кричишь и плачешь,как маленький.
успокойся,попей молочка,послушай сказку и спи- утро,вечера мудренее.


Вот-вот, легко представить, как некто заменяет имя "Ваня" на "Витя" и внушает, не плачь, как маленький, успокойся, послушай сказку и спи.

Итог-215.

26.04.2020 11:08
Mike

Иван с цифрами. На Суворова больным дали доступ к интернету?

26.04.2020 11:13
- гость -

В Москве число заболевших пневмонией в феврале выросло в полтора раза. Тогда в России еще не регистрировали случаи COVID-19

В феврале в Москве 7312 человек заболели внебольничной пневмонией. Число заболевших выросло на 54% по сравнению с февралем 2019 года, сообщает «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на данные Роспотребнадзора, предоставленные Росстатом. Данных по заболеваемости в марте и апреле пока нет.

26.04.2020 11:15
аминь

два месяца назад,глядя на Китай- согласился бы с вами.
сейчас-,,что воля,что- неволя,все одно"(с)
късмет.

26.04.2020 11:18
аминь

26.04.2020 11:06
- гость -
айда,на выборы?

26.04.2020 11:25
- гость -

26.04.2020 11:06
- гость -
++++++

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