Патриарх Кирилл пожертвовал Италии восемь тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия восемь тонн медицинских материалов. Об этом рассказал губернатор Микеле Эмильяно в своем Facebook.
"Дружба познается в беде, и патриарх Кирилл не отказал в своей поддержке области Апулия... Мы обратились к нему за помощью, рассказав о том, какая складывается тяжелая ситуация, а также о том, что нам необходимы оборудование и маски. И патриарх нам ответил, написав прекрасное письмо, а сегодня мы получили важный дар", – написал Эмильяно.
Как отмечается, в Италию грузовиком доставили медицинские маски разного уровня защиты, халаты, очки и дезинфицирующие средства. Все это уже поступило в распоряжение местного Департамента гражданской защиты.
Ранее amic.ru писал, что патриарх Кирилл призвал верующих во время пандемии коронавируса молиться дома, а тех священников, которые проповедуют отказ от мер предосторожности ради посещения храмов, назвал неразумными.
Комментарии
Христианский ответ на просьбу.
PS Оказывается под патронажем Патриарха не только свечные заводики )
Сначала он их получил от сказочного потом указания куда отправить. Не мытьем, так катаньем пробить брешь в санкциях.
Благое дело, ну а чё, маски мы себе сами нашьем бахилы тоже, благо тернет пока не закрыли.
Вот хороший источник налогов мог бы быть, а не самозанятые. Но наверное власти сами через церковь деньги отмывают.
Дружба познается в беде, и патриарх Кирилл не отказал в своей поддержке
О, Томенко надо к патриарху Кириллу с просьбой о помощи обратиться, он не откажет в поддержке
Восемь тонн бутылок святой воды.
Это сообщение:
1 Для того, чтобы озлобить людей?
2 Для того, чтобы показать благородство Кирилла?
Писать надо однозначно: хвалить или хаять, так пропаганда не работает!
Ну хоть бы не писали,не рвали нервы.
Гражданин Гундяев, имеешь ли ты моральное право помогать другим странам когда твоя страна в беде? Дюмаю любой нормальный человек скажет, что нам самим помощь нужна. Другое дело помолиться за итальянцев, так молись сколько хочешь. Нам хоть одна страна помогает? Нет.
Какая ещё пропаганда? Вся пропаганда на ТВ.Это вам рассказал представитель особого биологического вида- макаревич.
Какие же они показушники
26.04.2020 11:29
Гость
Ну хоть бы не писали,не рвали нервы.
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Вот молодец какой а! А про свой народ забыл.По Сибирским деревням хоть бы разослали разделили хоть по 300 кг. Не мощным бабушкам и дедушкам оторванных от городов и не имеющих возможности выбраться и купить себе лекарств. Ну как назвать этот поступок?
3 февраля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал через китайского лидера Си Цзиньпина слова поддержки жителям КНР, потерявшим в результате эпидемии коронавируса своих близких, родных и друзей. «Скорблю вместе с ними и прошу вас передать им слова утешения и поддержки», - говорится в обращении, направленном главе КНР.
03 апреля. Патриарх Кирилл объехал Москву с чудотворной иконой «Умиление» для избавления от пандемии.
24 апреля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал южной итальянской области Апулия 8 тонн медицинских материалов, в борьбе с пандемией коронавируса, среди которых термометры, медицинские маски разного уровня защиты, медицинские халаты, дезинфицирующие средства и очки.
Хитрый какой! В Ватикан метит!
А нашим врачам, которые в настоящий момент для того чтобы выходить и работать с инфицированными, вынуждены шить себе СИЗы, стирать их, которые вынуждены рисковать заразиться сами и перезарожать своих родных - он за счёт них помог? Молодец!
Думается мне правильнее было бы писать, что РПЦ, а ещё точнее - прихожане, пожертвовали итальянцам... Кирюша исполнитель, не более.
Да, уж - а нам местная шпана советуем маски шить - разных уровней защиты...
1 Патриарх РПЦ направил жалобу Владимиру Владимировичу на безденежье из-за ограничения службы в храмах.
2 Патриарх РПЦ направил Италии 8 тонн медицинских материалов.
А от коммунальных платежей церковь освободить на полгода за счёт бюджета. Бедная наша церковь. Все плюют на свой народ, почему иностранные граждане ближе нашей церкви??
Гражданин Гундяев,а когда России помогать будете ?
Да у него там родственники наверное живут, как не помочь своим.
11:36 - гость -@ Какая ещё пропаганда? Вся пропаганда на ТВ.Это вам рассказал представитель особого биологического вида- макаревич.@
А вы то, чем тут занимаетесь? Вот побожитесь, что ваши комменты - это не пропаганда..
@ Пропаганда - это открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений с целью формирования мнения или иных целей @
Пропаганда - это открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений с целью формирования мнения или иных целей
Любое мнение, кроме бла-бла-бла, распространяется с целью, отсюда вывод, любое мнение - пропаганда
После таких новостей, народ будет против строительства новых храмов, особенно в парковых зонах, ещё больше люде обозлили
Видимо в Италии имеется имущество церкви.
Люди Вы зачем идете в церковь?Там от Бога ничего не осталось-там ждут деньги...
Так наши и не просили, откуда ему знать, что чего-то не хватает. Ведь рапортуют, что всего много.
Так наши и не просили, откуда ему знать, что чего-то не хватает
Действительно, если бы Алтайский край попросил, он бы Алтайскому краю помог
Во время войны с наполеоном церковь открывала дома помощи для раненых и больных, даже царская семья не чуралась волонтерами больным помогать.
А что сейчас? Маргинальные детишки депутатов и олигархов идут утки выносить???
Не пойдут, не надейтесь.
Гум.помощь,оно конечно хорошо - маски бесплатно будут раздавать в Италии - стране,где начался спад болезни. А вот в нашей стране , в период эпидемии маски продавать всё равно,что билет в бомбоубежище в ВОВ .
Надеюсь,следующая гум.помощь от Гундяева будет по месту пребывания РПЦ .Верующие - помолитесь,авось срастётся.
А Алтайскому краю пусть поможет, антисептики должны стоять в каждом магазине, аптеке, автобусе, маски вообще бесплатно раздавать, это гораздо дешевле, чем 2 месяца жить при коммунизме