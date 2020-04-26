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Патриарх Кирилл пожертвовал Италии восемь тонн медицинских материалов

, ИА "Амител"
Глава РПЦ отреагировал на просьбу местных властей
Фото: ridus.ru

Фото: ridus.ru

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия восемь тонн медицинских материалов. Об этом рассказал губернатор Микеле Эмильяно в своем Facebook.

"Дружба познается в беде, и патриарх Кирилл не отказал в своей поддержке области Апулия... Мы обратились к нему за помощью, рассказав о том, какая складывается тяжелая ситуация, а также о том, что нам необходимы оборудование и маски. И патриарх нам ответил, написав прекрасное письмо, а сегодня мы получили важный дар", – написал Эмильяно.

Как отмечается, в Италию грузовиком доставили медицинские маски разного уровня защиты, халаты, очки и дезинфицирующие средства. Все это уже поступило в распоряжение местного Департамента гражданской защиты.

Ранее amic.ru писал, что патриарх Кирилл призвал верующих во время пандемии коронавируса молиться дома, а тех священников, которые проповедуют отказ от мер предосторожности ради посещения храмов, назвал неразумными.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

26.04.2020 10:59
- гость -

Христианский ответ на просьбу.
PS Оказывается под патронажем Патриарха не только свечные заводики )

26.04.2020 11:01
- гость -

Сначала он их получил от сказочного потом указания куда отправить. Не мытьем, так катаньем пробить брешь в санкциях.

26.04.2020 11:05
Шатал Труба

Благое дело, ну а чё, маски мы себе сами нашьем бахилы тоже, благо тернет пока не закрыли.

26.04.2020 11:12
Мазафака

Вот хороший источник налогов мог бы быть, а не самозанятые. Но наверное власти сами через церковь деньги отмывают.

26.04.2020 11:14
гость

Дружба познается в беде, и патриарх Кирилл не отказал в своей поддержке

О, Томенко надо к патриарху Кириллу с просьбой о помощи обратиться, он не откажет в поддержке

26.04.2020 11:14
Мазафака

Восемь тонн бутылок святой воды.

26.04.2020 11:24
@@

Это сообщение:
1 Для того, чтобы озлобить людей?
2 Для того, чтобы показать благородство Кирилла?

Писать надо однозначно: хвалить или хаять, так пропаганда не работает!

26.04.2020 11:29
Гость

Ну хоть бы не писали,не рвали нервы.

26.04.2020 11:33
Гость

Гражданин Гундяев, имеешь ли ты моральное право помогать другим странам когда твоя страна в беде? Дюмаю любой нормальный человек скажет, что нам самим помощь нужна. Другое дело помолиться за итальянцев, так молись сколько хочешь. Нам хоть одна страна помогает? Нет.

26.04.2020 11:36
- гость -

Какая ещё пропаганда? Вся пропаганда на ТВ.Это вам рассказал представитель особого биологического вида- макаревич.

26.04.2020 11:36
Гость

Какие же они показушники

26.04.2020 11:41
- гость -

26.04.2020 11:29
Гость
Ну хоть бы не писали,не рвали нервы.
-----

26.04.2020 11:47
acdc

Вот молодец какой а! А про свой народ забыл.По Сибирским деревням хоть бы разослали разделили хоть по 300 кг. Не мощным бабушкам и дедушкам оторванных от городов и не имеющих возможности выбраться и купить себе лекарств. Ну как назвать этот поступок?

26.04.2020 11:50
@@

3 февраля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал через китайского лидера Си Цзиньпина слова поддержки жителям КНР, потерявшим в результате эпидемии коронавируса своих близких, родных и друзей. «Скорблю вместе с ними и прошу вас передать им слова утешения и поддержки», - говорится в обращении, направленном главе КНР.

03 апреля. Патриарх Кирилл объехал Москву с чудотворной иконой «Умиление» для избавления от пандемии.

24 апреля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал южной итальянской области Апулия 8 тонн медицинских материалов, в борьбе с пандемией коронавируса, среди которых термометры, медицинские маски разного уровня защиты, медицинские халаты, дезинфицирующие средства и очки.

26.04.2020 11:53
Евгений

Хитрый какой! В Ватикан метит!

26.04.2020 11:58
- гость -

А нашим врачам, которые в настоящий момент для того чтобы выходить и работать с инфицированными, вынуждены шить себе СИЗы, стирать их, которые вынуждены рисковать заразиться сами и перезарожать своих родных - он за счёт них помог? Молодец!

26.04.2020 11:59
Микола дереве

Думается мне правильнее было бы писать, что РПЦ, а ещё точнее - прихожане, пожертвовали итальянцам... Кирюша исполнитель, не более.

26.04.2020 12:08
- гость -

Да, уж - а нам местная шпана советуем маски шить - разных уровней защиты...

26.04.2020 12:16
@@

1 Патриарх РПЦ направил жалобу Владимиру Владимировичу на безденежье из-за ограничения службы в храмах.
2 Патриарх РПЦ направил Италии 8 тонн медицинских материалов.

26.04.2020 12:20
...

А от коммунальных платежей церковь освободить на полгода за счёт бюджета. Бедная наша церковь. Все плюют на свой народ, почему иностранные граждане ближе нашей церкви??

26.04.2020 12:26
гость


Гражданин Гундяев,а когда России помогать будете ?

26.04.2020 12:28
Мазафака

Да у него там родственники наверное живут, как не помочь своим.

26.04.2020 12:44
@@

11:36 - гость -@ Какая ещё пропаганда? Вся пропаганда на ТВ.Это вам рассказал представитель особого биологического вида- макаревич.@

А вы то, чем тут занимаетесь? Вот побожитесь, что ваши комменты - это не пропаганда..

@ Пропаганда - это открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений с целью формирования мнения или иных целей @

26.04.2020 12:56
гость

Пропаганда - это открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений с целью формирования мнения или иных целей

Любое мнение, кроме бла-бла-бла, распространяется с целью, отсюда вывод, любое мнение - пропаганда

26.04.2020 13:08
Гость

После таких новостей, народ будет против строительства новых храмов, особенно в парковых зонах, ещё больше люде обозлили

26.04.2020 13:46
- гость -

Видимо в Италии имеется имущество церкви.

26.04.2020 14:09
- гость -

Люди Вы зачем идете в церковь?Там от Бога ничего не осталось-там ждут деньги...

26.04.2020 14:09
Гость

Так наши и не просили, откуда ему знать, что чего-то не хватает. Ведь рапортуют, что всего много.

26.04.2020 14:34
гость

Так наши и не просили, откуда ему знать, что чего-то не хватает

Действительно, если бы Алтайский край попросил, он бы Алтайскому краю помог

26.04.2020 14:41
- гость -

Во время войны с наполеоном церковь открывала дома помощи для раненых и больных, даже царская семья не чуралась волонтерами больным помогать.
А что сейчас? Маргинальные детишки депутатов и олигархов идут утки выносить???
Не пойдут, не надейтесь.

26.04.2020 15:12
CALIBR

Гум.помощь,оно конечно хорошо - маски бесплатно будут раздавать в Италии - стране,где начался спад болезни. А вот в нашей стране , в период эпидемии маски продавать всё равно,что билет в бомбоубежище в ВОВ .
Надеюсь,следующая гум.помощь от Гундяева будет по месту пребывания РПЦ .Верующие - помолитесь,авось срастётся.

26.04.2020 16:22
гость

А Алтайскому краю пусть поможет, антисептики должны стоять в каждом магазине, аптеке, автобусе, маски вообще бесплатно раздавать, это гораздо дешевле, чем 2 месяца жить при коммунизме

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