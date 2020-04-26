Патриарх Кирилл пожертвовал Италии восемь тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия восемь тонн медицинских материалов. Об этом рассказал губернатор Микеле Эмильяно в своем Facebook.

"Дружба познается в беде, и патриарх Кирилл не отказал в своей поддержке области Апулия... Мы обратились к нему за помощью, рассказав о том, какая складывается тяжелая ситуация, а также о том, что нам необходимы оборудование и маски. И патриарх нам ответил, написав прекрасное письмо, а сегодня мы получили важный дар", – написал Эмильяно.

Как отмечается, в Италию грузовиком доставили медицинские маски разного уровня защиты, халаты, очки и дезинфицирующие средства. Все это уже поступило в распоряжение местного Департамента гражданской защиты.

Ранее amic.ru писал, что патриарх Кирилл призвал верующих во время пандемии коронавируса молиться дома, а тех священников, которые проповедуют отказ от мер предосторожности ради посещения храмов, назвал неразумными.