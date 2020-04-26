Патриарх Кирилл пожертвовал Италии восемь тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия восемь тонн медицинских материалов. Об этом рассказал губернатор Микеле Эмильяно в своем Facebook.
"Дружба познается в беде, и патриарх Кирилл не отказал в своей поддержке области Апулия... Мы обратились к нему за помощью, рассказав о том, какая складывается тяжелая ситуация, а также о том, что нам необходимы оборудование и маски. И патриарх нам ответил, написав прекрасное письмо, а сегодня мы получили важный дар", – написал Эмильяно.
Как отмечается, в Италию грузовиком доставили медицинские маски разного уровня защиты, халаты, очки и дезинфицирующие средства. Все это уже поступило в распоряжение местного Департамента гражданской защиты.
Ранее amic.ru писал, что патриарх Кирилл призвал верующих во время пандемии коронавируса молиться дома, а тех священников, которые проповедуют отказ от мер предосторожности ради посещения храмов, назвал неразумными.
Комментарии
Христианский ответ на просьбу.
PS Оказывается под патронажем Патриарха не только свечные заводики )
Сначала он их получил от сказочного потом указания куда отправить. Не мытьем, так катаньем пробить брешь в санкциях.
Благое дело, ну а чё, маски мы себе сами нашьем бахилы тоже, благо тернет пока не закрыли.
Вот хороший источник налогов мог бы быть, а не самозанятые. Но наверное власти сами через церковь деньги отмывают.
Дружба познается в беде, и патриарх Кирилл не отказал в своей поддержке
О, Томенко надо к патриарху Кириллу с просьбой о помощи обратиться, он не откажет в поддержке
Восемь тонн бутылок святой воды.
Это сообщение:
1 Для того, чтобы озлобить людей?
2 Для того, чтобы показать благородство Кирилла?
Писать надо однозначно: хвалить или хаять, так пропаганда не работает!