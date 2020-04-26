Четыре человека погибли во время пожара в Алтайском крае. Обновлено

Четыре человека погибли во время пожара в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

Спасатели зафиксировали сообщение о возгорании в частном доме в 2:25. На момент прибытия пожарных подразделений дом горел открытым огнем, пламя успело распространиться на значительную площадь. На ликвидацию возгорания ушло около часа. На месте инцидента работали 14 человек и шесть единиц техники.

По предварительным данным, погибли четыре человека. Вероятно, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации печи.

В МЧС подчеркнули, что большая часть возгораний в Алтайском крае регистрируется в жилых домах и квартирах, а самые распространенные причины таких происшествий – неосторожное обращение с огнем и неисправность печного отопления или электрооборудования.

Обновлено. После тушения пожара обнаружены тела 34-летней хозяйки дома и ее троих детей: сыновей в возрасте 16 и 7 лет, а также 2-летней дочери. Семья состояла на учете как неблагополучная. По данным СК, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.