Росстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян за январь-март 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата.
Согласно этим данным, индекс потребительских цен в первом квартале текущего года вырос на 2,4%. При этом цены на потребительские услуги к аналогичному периоду прошлого года выросли на 2,9%, продукты питания подорожали на 2%, а непродовольственные товары — на 2,5%.
Среднедушевые доходы граждан за указанный период оценили в 31,2 тыс. рублей.
Эксперты связывают падение доходов россиян с обвалом цен на нефть и трудным положением предпринимателей из-за пандемии коронавируса. При этом ограничительные меры, введенные в марте, еще не успели сказаться на доходах населения, подчеркивают в РБК.
Комментарии
Ай, молодца!
Таки зафиксировал.
Таки на 2-4 процента???!!!)))
Среднедушевые доходы граждан за указанный период оценили в 31,2 тыс. рублей.
Опять, в среднем, голубцы...
Конторка бесполезная
Напишет как надо режиму
при чем тут январь-март? Вы на апрель-июнь посмотрите. А, хотя бы и по апрелю. процентов на 20 просядет, а то и больше.
Росстату для сведения: Дошик подорожал на 4 р ~10 %
Средняя температура по больнице...
Среднедушевые доходы граждан за указанный период оценили в 31,2 тыс. рублей
Откуда Росстат знает, сколько граждане получали в конвертах. Реально среднедушевой доход скорее всего под полтинник. У многих 20, но и у многих 200
"Среднедушевые доходы граждан за указанный период оценили в 31,2 тыс. рублей."
А где разницу с моими реальными доходами получить, не подскажите?
как они лихо десятые доли процентов высчитывают.
как забодали забугорные радетели, не смотря на ночь трудятся, клаву мучают.
только с базара: мясо - как в прошлом году. фрукты - тоже. овощи - тоже. зелень 20 р за 100 г. молоко и молочка в Марии Ра поднималось в цене до НГ. Сейчас - стоит в цене.
Рыба - в Ленте.
А вообще интересно получается, оставили зарплату на "каникулах" тем кто и раньше существовал как расходная часть бюджета и ничего не дали тем кто бюджет формировал, был по сути доходной частью бюджета.
Например, госслужащие, чиновники, работники госучреждений итд ... - все они и до "каникул" существовали как расходная часть бюджета.
А те же предприниматели, торгаши - они ничего из казны и так не имели, зарабатывали себе плюс пополняли бюджет налогами, патентами итд ... И сейчас их и прокатили ))))