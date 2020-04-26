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Росстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян

, ИА "Амител"
Цены, напротив, выросли
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Реальные доходы россиян за январь-март 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата.

Согласно этим данным, индекс потребительских цен в первом квартале текущего года вырос на 2,4%. При этом цены на потребительские услуги к аналогичному периоду прошлого года выросли на 2,9%, продукты питания подорожали на 2%, а непродовольственные товары — на 2,5%.

Среднедушевые доходы граждан за указанный период оценили в 31,2 тыс. рублей.

Эксперты связывают падение доходов россиян с обвалом цен на нефть и трудным положением предпринимателей из-за пандемии коронавируса. При этом ограничительные меры, введенные в марте, еще не успели сказаться на доходах населения, подчеркивают в РБК.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

26.04.2020 12:05
- гость -

Ай, молодца!
Таки зафиксировал.

26.04.2020 12:14
Шатал Труба

Таки на 2-4 процента???!!!)))

26.04.2020 12:15
- гость -

Среднедушевые доходы граждан за указанный период оценили в 31,2 тыс. рублей.

Опять, в среднем, голубцы...

26.04.2020 12:26
- гость -

Конторка бесполезная
Напишет как надо режиму

26.04.2020 12:30
- гость -

при чем тут январь-март? Вы на апрель-июнь посмотрите. А, хотя бы и по апрелю. процентов на 20 просядет, а то и больше.

26.04.2020 12:31
- гость -

Росстату для сведения: Дошик подорожал на 4 р ~10 %

26.04.2020 12:31
Мадам

Средняя температура по больнице...

26.04.2020 12:46
гость

Среднедушевые доходы граждан за указанный период оценили в 31,2 тыс. рублей

Откуда Росстат знает, сколько граждане получали в конвертах. Реально среднедушевой доход скорее всего под полтинник. У многих 20, но и у многих 200

26.04.2020 12:51
- гость -

"Среднедушевые доходы граждан за указанный период оценили в 31,2 тыс. рублей."

А где разницу с моими реальными доходами получить, не подскажите?

26.04.2020 13:22
- гость -

как они лихо десятые доли процентов высчитывают.

26.04.2020 13:25
- гость -

как забодали забугорные радетели, не смотря на ночь трудятся, клаву мучают.
только с базара: мясо - как в прошлом году. фрукты - тоже. овощи - тоже. зелень 20 р за 100 г. молоко и молочка в Марии Ра поднималось в цене до НГ. Сейчас - стоит в цене.
Рыба - в Ленте.

26.04.2020 13:27
гость

А вообще интересно получается, оставили зарплату на "каникулах" тем кто и раньше существовал как расходная часть бюджета и ничего не дали тем кто бюджет формировал, был по сути доходной частью бюджета.
Например, госслужащие, чиновники, работники госучреждений итд ... - все они и до "каникул" существовали как расходная часть бюджета.
А те же предприниматели, торгаши - они ничего из казны и так не имели, зарабатывали себе плюс пополняли бюджет налогами, патентами итд ... И сейчас их и прокатили ))))

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