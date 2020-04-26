Житель Мамонтовского района убил друга на почве ревности

Житель одного из сел Мамонтовского района Алтайского края поссорился с другом и задушил его, сообщают в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным управления, вечером 21 апреля 2020 года 41-летний обвиняемый распивал спиртное на крыльце дома своего знакомого. В ходе беседы он признался хозяину дома в том, что тайно влюблен в его сожительницу. Будучи шокированным этими словами, между мужчинами возникла ссора. Во время конфликта гость задушил друга и отнес его тело в надворную постройку, после чего скрылся.

Суд предъявил злоумышленнику обвинение по статье "Убийство". В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.