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Житель Мамонтовского района убил друга на почве ревности

, ИА "Амител"
Инцидент произошел 21 апреля
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Житель одного из сел Мамонтовского района Алтайского края поссорился с другом и задушил его, сообщают в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным управления, вечером 21 апреля 2020 года 41-летний обвиняемый распивал спиртное на крыльце дома своего знакомого. В ходе беседы он признался хозяину дома в том, что тайно влюблен в его сожительницу. Будучи шокированным этими словами, между мужчинами возникла ссора. Во время конфликта гость задушил друга и отнес его тело в надворную постройку, после чего скрылся.

Суд предъявил злоумышленнику обвинение по статье "Убийство". В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

26.04.2020 13:53
гость

все ссоры из за транды!

26.04.2020 14:00
Мадам

Будучи шокированным от этих слов, между мужчинами возникла ссора

Даааа... "сидя на ветке с поднятым хвостом, мы увидели белку..." Классика стиля... Вы чо, коллеги!!!!!!

26.04.2020 14:09
гость

задушил друга

Друг познается в беде

26.04.2020 14:25
- гость -

он признался хозяину дома в том, что тайно влюблен в его сожительство

Нет бы расценить это как комплимент, типа как тебе повезло и т.д. И ответить, О, да.

26.04.2020 14:27
CALIBR

Ещё одним отечественным производителем меньше - куда катишься,Страна ?

26.04.2020 14:38
- гость -

Ох,страна,страна...Ох,село Мамонтовского района...Ох,крыльцо,крыльцо...

26.04.2020 14:52
- гость -

Алкоголь делает своё дело .

26.04.2020 14:55
- гость -

Всем гостям гость

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