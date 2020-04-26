Житель Мамонтовского района убил друга на почве ревности

Житель одного из сел Мамонтовского района Алтайского края поссорился с другом и задушил его, сообщают в пресс-службе регионального СУ СКР.
По данным управления, вечером 21 апреля 2020 года 41-летний обвиняемый распивал спиртное на крыльце дома своего знакомого. В ходе беседы он признался хозяину дома в том, что тайно влюблен в его сожительницу. Будучи шокированным этими словами, между мужчинами возникла ссора. Во время конфликта гость задушил друга и отнес его тело в надворную постройку, после чего скрылся.
Суд предъявил злоумышленнику обвинение по статье "Убийство". В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
все ссоры из за транды!
Будучи шокированным от этих слов, между мужчинами возникла ссора
Даааа... "сидя на ветке с поднятым хвостом, мы увидели белку..." Классика стиля... Вы чо, коллеги!!!!!!
задушил друга
Друг познается в беде
он признался хозяину дома в том, что тайно влюблен в его сожительство
Нет бы расценить это как комплимент, типа как тебе повезло и т.д. И ответить, О, да.
Ещё одним отечественным производителем меньше - куда катишься,Страна ?
Ох,страна,страна...Ох,село Мамонтовского района...Ох,крыльцо,крыльцо...
Алкоголь делает своё дело .
Всем гостям гость