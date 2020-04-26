Воскресенье, 26 Апрель, 16:54

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,72
€ 80,25
16°

80949 +6361
Обь
438см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Пенсионерам в России предложили разрешить гулять по очереди

, ИА "Амител"
По словам сенатора, особо актуальным этот вопрос станет в начале мая
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что для пенсионеров нужно смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома. Слова сенатора передает РИА "Новости".

"Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов. Чтобы не упускать нашу главную задачу – обеспечение социальной дистанции для защиты здоровья от коронавируса, – пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок", – сказал он.

Рязанский отметил, что пожилым людям необходим особый режим, включающий прогулки на свежем воздухе. "У других граждан есть возможность сходить в магазин, погулять с собакой, но пожилые этого лишены", – заявил сенатор.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

26.04.2020 16:08
Ольга

Правильно

26.04.2020 16:09
- гость -

А каким законом пенсионерам запрещено гулять? Чиновники совсем обнаглели и уже Конституционные права им не указ? Может пора самих чиновников начинать посылать
в ... изучать Конституцию!

26.04.2020 16:09
гость

а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок

Если старшим по подъезду за это заплатить. И управляющие компании над этим посмеются

26.04.2020 16:11
гость

В Конституции предусмотрена законная процедура ограничения прав граждан

26.04.2020 16:30
гость

В Барнауле это не актуально, гуляют сколько хотят

26.04.2020 16:45
- гость -

Дурень

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
16:43
Оперштаб РФ: в Алтайском крае умер второй зараженный коронавирусом 1
16:30
Река Алей может подняться до критической отметки в ближайшее время 0
15:59
Пенсионерам в России предложили разрешить гулять по очереди 6
15:37
"Надо сплотиться". Председатель АКЗС обратился к жителям Змеиногорского района 5
14:57
Частный дом сгорел в барнаульском поселке Гоньба. Фото 0
14:29
Треть россиян собираются сокращать расходы на развлечения в ближайшие полгода 8
13:50
Житель Мамонтовского района убил друга на почве ревности 10
13:18
Около 70 зараженных COVID-19 пациентов поступили в госпиталь Змеиногорска 6
12:46
68 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 49
12:33
Врача из Алтайского края наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени 1
11:59
Росстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян 16
11:19
Четыре человека погибли во время пожара в Алтайском крае. Обновлено 2
10:49
Патриарх Кирилл пожертвовал Италии восемь тонн медицинских материалов 32
10:17
Жителей Змеиногорска через громкоговорители призывают сидеть дома 52
09:50
Новые случаи заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 3
09:35
Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений из-за COVID-19 для бизнеса 11
09:05
Военные отработали эвакуацию раненых на вертолетах в горах Алтая 3
08:37
В Петербурге поймали мелкого воришку. Алтайская полиция искала его по всей стране 11
08:05
Зона распада. Как чернобыльская авария опустошила город и ускорила крушение СССР 6
07:36
Американская пара спасла утят из канализации и сделала из этого захватывающую историю 2
07:07
Мишустин распорядился отдать алтайский медцентр под госпиталь для больных COVID-19 34
06:33
Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 34 года 10
06:02
Грозы и град накроют Алтайский край 1
23:48
Матвиенко посоветовала не ждать возобновления полетов за рубеж в этом году 20
22:55
Еще шесть случаев заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:36
Губернатор Кузбасса анонсировал ввод пропускной системы 2
21:21
В Змеиногорском районе открыли три КПП для блокировки въезда и выезда 1
20:38
Депутат Госдумы заболел COVID-19 8
19:53
Пригожин сообщил о смерти главреда "Русского радио" 1
19:28
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 27 5
18:59
В Алтайском крае ищут адресата письма с фронта 77-летней давности 1
17:59
Алтайский край вошел в топ-15 по заражениям COVID-19 за сутки 33
17:30
Два человека пострадали при пожаре в Барнауле 0
16:58
Грузовик задним ходом протаранил легковушку в Барнауле. Видео 4
16:27
На смену жаре в Алтайский край идет похолодание 48
15:58
Массовое ДТП произошло в Барнауле. Фото 8
15:30
Правила проезда между регионами России прояснили в ГИБДД 3
14:58
Около 15 домиков сгорело в рубцовском садоводстве 7
14:28
В Барнауле обработали хлорным раствором еще несколько улиц 13
13:55
Глава Роспотребнадзора считает, что режим самоизоляции нужно продлить 30
13:27
В закрытом на карантин Змеиногорском районе дезинфицируют улицы 5
12:52
Еще четыре человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае 5
12:16
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 0
11:40
В Алтайском крае резко выросло число зараженных коронавирусом 43
11:21
Коронавирус выявили у монахинь минского монастыря. На Пасху там были верующие 3
10:42
Владелице питбуля на Алтае откусила руку собственная собака 26
10:23
Шаг к идеальной фигуре. Эффективные упражнения от известного тренера 2
10:14
Крупный лесной пожар потушили в Алтайском крае 3
09:37
Анатолий Вассерман рассказал, что жалеет о своем обете не заниматься сексом 12
09:07
Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае 67

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.