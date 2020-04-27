Мошенники обманули бийчанина при покупке телескопа

32-летний житель Бийска захотел купить телескоп и стал жертвой мошенников, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как отмечается, житель наукограда нашел на одном из популярных сайтов объявление о продаже телескопа. Цена и качество, судя по описанию, горожанина устроили. Связавшись с владельцем прибора, бийчанин перевел ему почти 14 тысяч рублей предоплаты, однако остался без товара.

О случившемся потерпевший сообщил в правоохранительные органы. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

В ведомстве напоминают, что при совершении сделки на сайте бесплатных объявлений, нужно убедиться в ее безопасности. Не стоит перечислять деньги незнакомцам, предварительно не ознакомившись с товаром и не убедившись в его качестве при личной встрече с продавцом.