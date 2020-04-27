Мошенники обманули бийчанина при покупке телескопа

32-летний житель Бийска захотел купить телескоп и стал жертвой мошенников, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как отмечается, житель наукограда нашел на одном из популярных сайтов объявление о продаже телескопа. Цена и качество, судя по описанию, горожанина устроили. Связавшись с владельцем прибора, бийчанин перевел ему почти 14 тысяч рублей предоплаты, однако остался без товара.
О случившемся потерпевший сообщил в правоохранительные органы. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
В ведомстве напоминают, что при совершении сделки на сайте бесплатных объявлений, нужно убедиться в ее безопасности. Не стоит перечислять деньги незнакомцам, предварительно не ознакомившись с товаром и не убедившись в его качестве при личной встрече с продавцом.
Комментарии
Шел 2020 год .....а дураки не перевелись
32-летний житель Бийска захотел купить телескоп
Есть же люди, телескоп хотят
27.04.2020 08:14
krash
Шел 2020 год .....а дураки не перевелись
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Вернее подлецы не перевелись.
Я могу понять, когда кидают в карты, на проститутках, или даже в бизнесе.
Но, на телескопе!? Это же всё равно, что ребёнка обмануть.
Астрономией люди с детства увлекаются. Инструмент приобрести для них очень важно.
что те то говорит "без лоха и жизь плоха" при удобном случае сами бы в первое украли бы обманули бы
В такое время по предоплате даже у крупных сетевых продавцов покупать рисковано...