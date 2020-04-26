Врача из Алтайского края наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медиков и присвоении почетных званий врачам России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Российский лидер наградил медалями и орденами медработников за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Среди них оказался сотрудник из Алтайского края.

Так, заведующий отделением нейрохирургии краевой клинической больницы, профессор Дмитрий Долженко получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Добавим, что почетные звания "заслуженный врач России" получили 15 медиков из других регионов страны.