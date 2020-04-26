Около 70 зараженных COVID-19 пациентов поступили в госпиталь Змеиногорска

69 пациентов с подтвержденным COVID-19 поступили в госпиталь Змеиногорска, пишет газета "Змеиногорский вестник".
"В Змеиногорском госпитале на утро 26 апреля находятся 69 больных. Цифра, как вы понимаете, может меняться. Состояние больных удовлетворительное. Медперсонал госпиталя проводит лечение", – сообщило издание.
Учитывая недавно опубликованную статистику оперштаба по COVID-19 в Алтайском крае, вероятно, цифра о 69 больных может быть уже устаревшей. За минувшие сутки в Змеиногорском районе заразились 48 человек, а общее число инфицированных в муниципалитете достигло 140.
Отметим, что ранее на базе Центральной районной больницы Змеиногорска развернули инфекционный госпиталь. Он оборудован сотней койко-мест и шестью местами для тяжелобольных коронавирусом с возможностью подключения к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, в Змеиногорском районе Алтайского края с 24 апреля введен карантин из-за COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко. Въезд в район и выезд из него закрыт.
Также в Змеиногорском районе организовали три КПП, которые осуществляют контроль за въездом и выездом транспорта.
Комментарии
По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных. Пациенты, которые переболели коронавирусом нового типа в легкой форме, могут не бояться серьезных последствий.
Около 40% человек из общего числа новых пациентов с коронавирусом COVID-19 не имеют клинических симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в некоторых случаях у заразившихся COVID-19, у которых изначально болезнь протекает бессимптомно, заболевание развивается очень быстро, и они превращаются в тяжелых больных.
/ Комерсантъ 13.04.2020/
из ста коек 69 занято. а че дальше?
ни хрена эти пульманологи не знают...
По сведениям Всемирной организации здравоохранения пока на 4 выздоравливающих от коронавируса 1 умирает
Уже в Рубцовку не везут?
из ста коек 69 занято. а че дальше?
А дальше ждут дальше, в Змеиногорске людей больше 69.