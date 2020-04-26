Около 70 зараженных COVID-19 пациентов поступили в госпиталь Змеиногорска

69 пациентов с подтвержденным COVID-19 поступили в госпиталь Змеиногорска, пишет газета "Змеиногорский вестник".

"В Змеиногорском госпитале на утро 26 апреля находятся 69 больных. Цифра, как вы понимаете, может меняться. Состояние больных удовлетворительное. Медперсонал госпиталя проводит лечение", – сообщило издание.

Учитывая недавно опубликованную статистику оперштаба по COVID-19 в Алтайском крае, вероятно, цифра о 69 больных может быть уже устаревшей. За минувшие сутки в Змеиногорском районе заразились 48 человек, а общее число инфицированных в муниципалитете достигло 140.

Отметим, что ранее на базе Центральной районной больницы Змеиногорска развернули инфекционный госпиталь. Он оборудован сотней койко-мест и шестью местами для тяжелобольных коронавирусом с возможностью подключения к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, в Змеиногорском районе Алтайского края с 24 апреля введен карантин из-за COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко. Въезд в район и выезд из него закрыт.

Также в Змеиногорском районе организовали три КПП, которые осуществляют контроль за въездом и выездом транспорта.