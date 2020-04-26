Треть россиян собирается сокращать расходы на развлечения в ближайшие полгода

Около трети граждан России намерены сокращать расходы на развлечения в ближайшие шесть месяцев, сообщает ТАСС со сслыкой на исследование Boston Consulting Group и "Ромир".

Так, расходы на походы в кино сократят 43% респондентов, 41% станет реже посещать парки, спа-салоны и концерты, 39% намерены реже ходить в рестораны, 35% откажутся от подписок на видеосервисы, а 34% — снизят траты на доставку еды.

При этом увеличивать расходы на эти пункты собирается значительно меньшее количество опрошенных. Платить больше за видеосервисы намерены 19% россиян, за доставку еду — 17%, на походы в кинотеатры — 9%, на остальные виды досуга — 5% и меньше.

Причинами планов на сокращение расходов респонденты назвали боязнь людных мест, ожидание роста цен и желание сократить ежемесячные траты. Те же, кто намерен тратить больше, также связывают это с ожиданием роста цен и, напротив, с ожиданием роста доходов и большого количества свободного времени.

Отмечается, что в опросе участвовало более 1,2 тысячи россиян со всей России.