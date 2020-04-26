Частный дом сгорел в барнаульском поселке Гоньба. Фото

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Крупный пожар ликвидировали спасатели в частном доме и надворных постройках в барнаульском поселке Гоньба, пишет пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как отмечается, сообщение о возгорании поступило 25 апреля в 18:40 по местному времени. К моменту прибытия пожарных дом горел открытым огнем, соседние строения находились под угрозой воспламенения. Пожар тушили 26 человек личного состава и восемь единиц техники. Также на месте происшествия работали звенья газодымозащитной службы.

От огня повреждены дом и надворные постройки. Пострадавших нет. Причина возгорания — неисправность отопительной печи.

В ведомстве напоминают гражданам об опасности оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Кроме того, нельзя применять для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Дымоход всегда следует прочищать, а сушка сырых дров или вещей на печи противопоказана. Также для минимизации рисков несчастного случая следует держать занавеску на расстоянии не менее чем полуметра от топящейся печи, а к полу перед топкой следует прибить металлический лист.