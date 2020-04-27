Врач рассказал об эффективных методах борьбы с похмельем

Токсиколог Алексей Водовозов назвал эффективные способы борьбы с похмельем, а также предупредил о том, чего делать при алкогольном отравлении не стоит. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, при похмелье важно вести себя так же, как и при любом отравлении – не перегружать организм и дать ему доделать все самостоятельно.

Чтобы избавиться от симптомов похмелья, Водовозов рекомендует пить больше жидкости, особенно морсы, рассолы и компоты. А вот спиртное при отравлении пить нельзя, потому что у человека, не страдающего алкоголизмом, от этого самочувствие только ухудшится.

Кроме того, Водовозов предостерег от употребления при похмелье крепкого чая или кофе, поскольку кофеин, содержащийся в этих напитках, увеличивает потребность в кислороде, что негативно сказывается на сердце. Врач привел в пример случаи, когда даже у 20-летних людей происходили инфаркты на фоне похмелья и злоупотребления кофеином.

Также врач напомнил, что у человека, находящегося под воздействием спиртного, снижен иммунитет, что увеличивает шансы подхватить различные инфекции, в том числе и коронавирус.