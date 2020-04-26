+2 района за выходные. Карта распространения коронавируса на Алтае. Инфографика

За субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля, география распространения COVID-19 в Алтайском крае расширилась. В субботу коронавирус впервые выявили в Михайловском районе, а в воскресенье — в Новичихинском. Причем там заболели сразу четверо.

Таким образом, на сегодняшний день подтвержденные случаи COVID-19 распределились так:

Змеиногорский район – 137 заболевших;

Барнаул – 68;

Бийск – 19;

Поспелихинский район (с. Поспелиха и с. Новониколаевка) – 11;

Рубцовск и Горняк – по 6;

Камень-на-Оби, Павловский (Павловск, Шахи, Комсомольский) и Рубцовский (с. Веселоярск, с. Николаевка) – по 5;

Новичихинский район (с. 10 лет Октября) – 4;

Змеиногорск и Крутихинский район (Крутиха) – по 3;

Первомайский (Логовское) и Советский (Советское) районы – по 2;

Яровое, Заринск, Новоалтайск, Троицкий (Троицкое), Целинный (с. Верх-Марушка), Родинский (п. Мирный) и Михайловский (Михайловское) районы – по 1.

На данный момент в Алтайском крае подтверждено 283 случая заболевания. Один человек скончался, 22 выздоровели.