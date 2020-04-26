Река Алей может подняться до критической отметки в ближайшее время

Река Алей, протекающая на территории Алтайского края, может подняться до критической отметки в ближайшее, сообщает издание "Рубцовск.info" со ссылкой на данные местного ГО ЧС.

Как отмечается, угроза наводнения возникла из-за интенсивного сброса вода из Гилевского водохранилища. Также прогнозируется возможный выход воды на правую сторону поймы.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае восстановили проезд на двух ранее затопленных трассах. Так, проезд для всех видов транспорта открыт на дорогах Красногорское – Карагайка – Ивановка и Акатьево – Сузоп – Новотроицк.

Спецслужбы ведут постоянный мониторинг ситуации.