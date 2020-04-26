Число заболевших коронавирусом в России превысило 80 тысяч человек

По данным оперативного штаба, на 26 апреля в России выявлен 6361 новый случай коронавируса, в общей сложности число заражений перевалило за 80 тысяч и составило 80 949.

За сутки еще 66 человек скончались, всего с начала эпидемии COVID-19 в России умерли 747 человек. Излечились от болезни еще 517 человек, а общее число выздоровевших пациентов составило 6767.

Напомним, в Алтайском крае коронавирус официально подтвержден у 283 человек, за последние сутки болезнь диагностировали 68 жителям региона. Выписаны из больниц 24 человека. В Республике Алтай число заболевших достигло 27.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заболели более 2,9 миллиона человек, 822 тысячи из них выздоровели. Число умерших от инфекции превысило 200 тысяч человек.