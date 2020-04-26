Число заболевших коронавирусом в России превысило 80 тысяч человек

По данным оперативного штаба, на 26 апреля в России выявлен 6361 новый случай коронавируса, в общей сложности число заражений перевалило за 80 тысяч и составило 80 949.
За сутки еще 66 человек скончались, всего с начала эпидемии COVID-19 в России умерли 747 человек. Излечились от болезни еще 517 человек, а общее число выздоровевших пациентов составило 6767.
Напомним, в Алтайском крае коронавирус официально подтвержден у 283 человек, за последние сутки болезнь диагностировали 68 жителям региона. Выписаны из больниц 24 человека. В Республике Алтай число заболевших достигло 27.
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заболели более 2,9 миллиона человек, 822 тысячи из них выздоровели. Число умерших от инфекции превысило 200 тысяч человек.
Комментарии
Ну вот завтра обгоним Китай, а плотность населения у нас в разы ниже чем в поднебесной.
Понятны большие цифры инфицированных в городах, удаленных от Москвы и Питера как Кемерово от Барнаула. Где жители постоянно мотаются в столицы. Или взять Новосибирск, транспортный узел. Там завоз и ещё раз завоз.
Но Барнаул!!! Алтайский край!!! Сравнительно небольшое число импортированных случаев. Распространение за счет того, что у населения и медиков отсутствует нужное количество средств защиты. На первом этапе делали мало проверок. Разрешили работу без должного санитарного контроля. Такое впечатление, что власти пустили всё на самотёк.
Понятны большие цифры инфицированных в городах, удаленных от Москвы и Питера, как Кемерово от Барнаула. Где жители постоянно мотаются в столицы. Или взять Новосибирск, транспортный узел. Там завоз и ещё раз завоз.
Но Барнаул!!! Алтайский край!!! Сравнительно небольшое число импортированных случаев. Распространение за счет того, что у населения и медиков отсутствует нужное количество средств защиты. На первом этапе делали мало проверок. Разрешили работу без должного санитарного контроля. Такое впечатление, что власти пустили всё на самотёк.
Ну а америку и на этот раз уж точно не догоним...