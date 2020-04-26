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Алтайский оперштаб опроверг информацию о новом случае смерти пациента с COVID-19

, ИА "Амител"
Ранее о летальном исходе сообщил оперативный штаб РФ

В Алтайском крае не фиксировали второго случая смерти пациента с коронавирусом. Информацию федерального оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса опровергли в региональном оперштабе со ссылкой на краевой Минздрав.

По данным министерства, за минувшие сутки летальных исходов нет. Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 16 — в состоянии средней тяжести.

Таким образом, на 26 апреля в Алтайском крае коронавирусом заразились 283 человека. Один скончался, 22 выздоровели.

Как уже сообщал amic.ru, первой жертвой COVID-19 в регионе стал 57-летний житель села Логовское Первомайского района. Он скончался в ночь на 24 апреля. Его лечение осложнялось острой почечной недостаточностью. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.04.2020 17:16
- гость -

у пациента другой диагноз

26.04.2020 17:17
- гость -

все так и подумали

26.04.2020 17:20
гость

О, у нас пока остается 1 умерший на 22 выздоровевших, это в 4 раза лучше, чем в целом по миру

26.04.2020 17:20
- гость -

надо открыть салоны красоты

26.04.2020 17:20
- гость -

Зато амик уже со статейкой о смерти вылезти успел... реально, лишь бы написать.

26.04.2020 17:21
гость

В Алтайском крае зафиксировали вторую смерть человека, которому ранее поставили диагноз COVID-19. Об этом сообщают в Оперативном штабе России по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса

У нас два Оперштаба? В одном умер, в другом нет?

26.04.2020 17:24
Гость

Что за привычка публиковать непроверенную информацию, а потом начинают удивляться откуда берутся слухи

26.04.2020 17:27
крутик

Даже на официалке по ковиду уже написали 2 смерти на Алтае.

26.04.2020 17:35
Безенчук

Я чё-та не понял.
Работать будем или нет?
Туды её в качель.
И вообще, весь этот горький катаклизьм, который я здесь наблюдаю...

26.04.2020 17:38
гость

Ну хорошо, если не умер, а сколько под аппаратами из 283 лежат, написать можно? Как то подозрительно давно про это не писали

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