Российские банки подготовились к переводу сотрудников на жизнь в офисах

Российские банки допускают возможность того, что в условиях пандемии критически важные сотрудники будут работать и жить не покидая офис. О таком намерении изданию сообщили в Совкомбанке и банке "Зенит", пишет РБК.

По словам представителя Совкомбанка, организация перевела на работу с проживанием в офисе около десяти сотрудников, которые занимаются казначейскими операциями. Отмечается, что они пошли на эту меру добровольно и за увеличенную зарплату.

В банке "Зенит" также рассказали, что план по переводу отдельных сотрудников на режим 27/7 уже разработали, но еще не осуществили его. Уточняется, что банк уже определил условия, когда понадобится вводить режим изоляции в офисах, но деталей не раскрыл.

В таких крупных организациях, как ВТБ, Райффайзенбанк, Росбанк, Промсвязьбанк и Тинькофф Банк сообщили, что большинство работников уже перешли на "удаленку", а тем сотрудникам, которые вынуждены приезжать в офис, жить на работе пока не предлагали.