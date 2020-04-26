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Песков: Путин идет к тому, чтобы стать экспертом в вирусологии

, ИА "Амител"
Глава государства вникает во все вопросы на экспертном уровне
Фото: lrt.rt

Фото: lrt.rt

Владимир Путин в изучении любой темы всегда стремится достичь экспертного уровня, включая вирусологию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телепередачи "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

"Это его рабочие принципы: он когда плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам во многом становится экспертом", — пояснил Песков.

Представитель Кремля напомнил недавнюю шутку Путина о том, что "мы теперь все вирусологами стали". Песков отметил, что не сомневается в том, что Путин "на пути становления как вирусолог находится".

Ранее Дмитрий Песков рассказал, почему президенту РФ так близок пример с печенегами и половцами. Тогда пресс-секретарь заявил, не знает, чем это объяснить, но отметил, что Путин очень хорошо знает историю и с ним очень сложно спорить на исторические темы.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

26.04.2020 20:36
месный

он уже иксперд как кинуть народ!

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