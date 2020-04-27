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Эксперт объяснила нежелание россиян носить защитные маски в общественных местах

, ИА "Амител"
Это связано с отрицанием тревоги и недоверием официальным источникам информации
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Нежелание некоторых россиян носить защитные маски в общественных местах является попыткой справиться с тревогой, заявила ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем Анна Юсупова. Ее слова передает РИА "Новости".

Юсупова отметила, что отрицание проблемы – одна из самых распространенных реакций на состояние тревоги, поскольку это упрощает восприятие. Она добавила, что такие люди не только не решают проблемы со своей тревогой, но и усугубляют эпидемиологическую обстановку.

Недоверие населения к официальной информации также может быть причиной игнорирования средств защиты. Так, во Франции тоже было сложно убедить людей сидеть дома, а сейчас там статистика по заболеваемости выше, чем в Германии, где люди в большинстве своем прислушались к официальным рекомендациям, резюмировала эксперт.

Ранее amic.ru сообщал, что лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского возмутили рекомендации МЧС о бесполезности медицинских масок на улице. Парламентарий назвал такое мнение неправильным и ошибочным и заявил, что давать подобные рекомендации "глупо и даже преступно".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

27.04.2020 07:04
- гость -

Кто такая Юсупова и почему она - эксперт?

27.04.2020 07:26
- гость -

Постоянно носила бы маску в людях местах, НО: одноразовую и при наличии их необходимого количества для своевременной замены, а самошитую тряпку нет смысла, еще и кожу за ушами натрешь.

27.04.2020 07:50
- гость -

Я про что и говорила - ковид-диссиденты самые тревожные. Они так боятся, что уходят в лютое отрицание. У них чувствуется накал страстей, под каждым постом они 100 раз готовы эмоционально отметиться.

27.04.2020 07:57
- гость -

потому что не все идиоты.
много конечно за 2000ые годы, адекватных, цивилизованных и уравновешенных повылазило

27.04.2020 07:58
- гость -

смысл в маске? когда глаза открыты лови вирус- не хочу

27.04.2020 08:01
- гость -

Власть не довела до людей однозначной информации об обязательном ношении масок, вносит сумятицу (МЧС), более того через своих проплаченных троллей говорит, что маски бесполезны. Население масками не обеспечено - опять призывы (преступные) шить маски самим, но при этом маски отправляются в страны, где особой необходимости в них нет...

27.04.2020 08:06
CALIBR

Она добавила, что такие люди не только не решают проблемы со своей тревогой, но и усугубляют эпидемиологическую обстановку.
++++++++++++
Если уж САМ форсмажорит при посещении Коммунарки , наплевав на СИЗ ,то почему паства должна быть ответственней и сознательней своего предводителя ?
Недаром говорится : дурной пример - заразителен. И в прямом и переносном смысле.

27.04.2020 08:11
krash

она еще забыла добавить, дифицит масок и их конская стоимость, учитывая периодичность замены масок в течение дня, если следовать правилам - то вся зарплата у тех, кто работает уйдет лишь на маски, ну а кто остался без работы.........Хотя кто об этом думает, ТАМ сверху не понмиают, что значит осталось 100 рублей в кошельке...

27.04.2020 08:48
- гость -

У нас две аптеки в радиусе 1 км. Ближе физически нет и на обоих написано ещё на входных дверях : масок нет очень крупным шрифтом. Ну чтобы в аптеку лишний раз не заходили. У нас даже дорогих нет.

27.04.2020 08:49
гость

усугубляют эпидемиологическую обстановку

Она не в курсе, что МЧС заявило о бесполезности масок. Они бы там определились. Ведь уже есть официальная позиция, что масок в аптеках нет, потому что они бесполезны

27.04.2020 08:50
гость

А Комаровский сказал, что если через маску проходит воздух, то пройдет и вирус, решайте сами

27.04.2020 08:57
- гость -

Китайцы, к счастью, не знакомы с Комаровским. Поэтому носят маски. Побеждают пандемию. Первые наладят свою экономику. А некоторые будут слушать Комаровского, из-за адептов таких врачей будет больше заболевших, длиннее карантинные мероприятия, бизнес в хлам.

27.04.2020 09:03
CALIBR

Оказывается , во всём виноват Комаровский! Развивайте мысль дальше в направлении :Комаровский - гражданин Украины,ведущий подрывную деятельность на российском ТВ.
Его надо арестовать и запытать щекоткою - говорят, щекотки майданутые не выносят и колятся.
Ага ?

27.04.2020 09:06
- гость -

27.04.2020 09:03
CALIBR
Оказывается , во всём виноват Комаровский!
Его надо арестовать и запытать
---
Это что-то личное?

27.04.2020 09:15
- гость -

/Нежелание некоторых россиян носить защитные маски в общественных местах/
---------------------------------
В брежневское время отмечалось нежелание советских людей есть колбасу. Поэтому её производили в ограниченном количестве и распределяли среди номенклатуры.

27.04.2020 09:20
- гость -

Между прочим, не люди придумали, что маска не защищает. Это говорят представители ВОЗ, что маска нужна только больному. А здоровый получит свою вирусную дозу в любом случае через любую слизистую, и глаза в том числе. Если я не болею, не кашляю, то и маска мне зачем?

27.04.2020 09:22
- гость -

27.04.2020 09:20
- гость -
А может Вы бессимптомник.

27.04.2020 09:27
имхо

первые две недели карантина - смотрю на безмасочных как на дураков
нынешнее время - смотрю кто в масках как на тех же дураков
жду что еще изменится

27.04.2020 09:30
- гость -

• Было проведено несколько рандомизированных клинических испытаний медицинских масок в общественных местах и медицинских учреждениях. При проведении испытаний медицинских масок в общественных местах в восьми из девяти случаев, маски использовались для защиты органов дыхания здоровых людей от бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путём. В результате было обнаружено, что медицинские маски могут препятствовать заражению в общественных местах при условии раннего использования.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать медицинские маски для борьбы с пандемическим гриппом и острыми респираторными заболеваниями при низком риске заражения, в ситуациях высокого риска заражения, в частности туберкулёзом, рекомендуется использовать респираторы

27.04.2020 09:34
- гость -

27.04.2020 09:20
- гость -
Между прочим, не люди придумали, что маска не защищает. Это говорят представители ВОЗ, что маска нужна только больному.
-------------------------
Что им ещё оставалось, если они вовремя не дали рекомендаций для того, чтобы страны сделали запасы средств защиты.

27.04.2020 09:39
- гость -

Так как масок не хватало даже для врачей, населению стали внушать, что маски не нужны. Давались такие противоречивые рекомендации: Здоровым не надо носить, только больным. Но если ухаживаете за больным, то носить.
То есть ухаживающему за больным( здоровому!) всё-таки рекомендуют носить.

27.04.2020 09:42
- гость -

При каких заболеваниях поможет медицинская маска
Медицинская одноразовая маска предназначена для защиты дыхательных путей от инфекций. Следовательно, применяться она может только в том случае, если речь идет о болезнях, передающихся воздушно-капельным путем. Такие инфекции поражают горло, нос, носоглотку, легкие. Среди них:
• Острые респираторные вирусные инфекции, в том числе и грипп.
• Корь.
• Паротит.
• Краснуха.
• Ветряная оспа.
• Стрептококковые инфекции, в том числе ангина.
• Туберкулез.
• Коклюш.

27.04.2020 09:45
- гость -

• Прототипом медицинской маски можно считать клювообразную кожаную маску Чумного доктора, появившуюся в Средние века в Европе во время эпидемии бубонной чумы: клюв наполняли ароматическими солями, лекарственными травами и чесноком, чтобы защитить доктора от тошнотворного запаха разлагающейся плоти, создать антибактериальную среду внутри маски, а отверстия для глаз закрывали стеклом.
• В начале XIX века в качестве маски стали использовать повязку из шерсти с клапаном.
• В начале XX века появились маски из хлопковых фильтров, после того как Шрёдером, на основе опытов Пастера о распространении микроорганизмов, была доказана их эффективность]. Широкое распространение маски получили в начале XX века, во времена «испанки» — смертоносной эпидемии гриппа. В 1920-х годах стало обязательным использование марлевых повязок сотрудниками медицинских учреждений].
• С конца XX века наибольшее распространение получили одноразовые медицинские маски из полимерно-волоконных нетканых материалов(с)

27.04.2020 09:46
- гость -

Русские люди весьма умны и образованы. Пешками в грязной игре становиться не склонны.

27.04.2020 09:47
- гость -

27.04.2020 09:20
- гость -
Что мешает вам надевать очки для защиты глаз

27.04.2020 09:48
месный

27.04.2020 09:42
- гость -

Загулите размер перечисленных возбудителей, ну чтобы понять пройдёт оно сквозь маску к тому же не герметично прикреплённую.

Для размышления вам : почему противогаз так плотно к башке крепиться?

27.04.2020 10:00
- гость -

Речь не идет о 100% защите, но уменьшение дозы передающихся вирусов происходит.
С малым количеством наш организм справляется, большому не может противостоять.

27.04.2020 10:06
- гость -

27.04.2020 09:48
месный
Для размышления вам


Если размышлять, для чего носят маски медики на выезды к больным?
Потому что не знают про устройство противогаза?
Почему сейчас в Америке и странах Европы, Азии, на Ближнем Востоке не разрешают заходить в общественные места, аптеки, магазины и т.д. без масок?
И только гордые россияне стремятся расшибать лоб о грабли.

27.04.2020 10:13
- гость -

27.04.2020 09:48
месный

Мясной, тебя противогаз не спасет. Ты его гвоздями из бошки порвешь.

27.04.2020 10:30
я так считаю

Моё мнение, что в крае нарочно не продают медицинских масок, чтобы заболело как можно больше людей

27.04.2020 10:45
- гость -

продают уже везде эти маски

27.04.2020 10:51
месный

27.04.2020 10:13
- гость -

Ты сначала с пальмы слезь и нучись мой ник правильно писать! Пока не научился копируй!

27.04.2020 11:10
- гость -

27.04.2020 10:45
- гость -
продают уже везде эти маски

Где именно, напишите, пожалуйста. И цену.

27.04.2020 11:11
- гость -

27.04.2020 10:51
месный

все верно написано. месный=мясной=педонегр. един в трех рожах.

27.04.2020 11:19
гость

гость -
продают уже везде эти маски
Продают не медицинские.

27.04.2020 11:28
- гость -

Где именно, напишите, пожалуйста. И цену.
я что справочная

27.04.2020 11:32
BlackBoss


27.04.2020 11:11
- гость -


Ты это кого тут педонегром назвал?!?!?!

27.04.2020 11:46
- гость -

27.04.2020 11:32
BlackBoss

Тебя, Мясной.

27.04.2020 11:50
BlackBoss


27.04.2020 11:46
- гость -

А ты чё не Мясной? Из одних костей состоишь? Кащей чтоли? Обглодали тебя уже?
Ну тогда бы ты уже тут ничё написать не смог.

Так что Мясной ты наш, добро пожаловать в наш клуб!

27.04.2020 12:07
- гость -

я хожу в маске

27.04.2020 12:10
- гость -

А где купить маски на Змеиногорском тракте ? Тут и 5 горбольница где лежат больные и санаторий «обь» где врачи живут сейчас . А в аптеках масок нет. Что делать ? А как врачи добираются от больницы до санатория? Никто не написал. Их возят или они пешком ходят? А где живут мёд. Персонал и обслуга? Неужели в санатории.

27.04.2020 12:16
- гость -

Не "попыткой справиться с тревогой" это является, а тупостью вперемешку с гордыней (тоже тупой и непробиваемой).

27.04.2020 12:21
- гость -

Минздрав РФ дал советы российским врачам, взаимодействовавшим с пациентами с характерными для коронавируса симптомами, по недопущению распространения инфекции. «Временные методические рекомендации» по профилактике и лечению COVID-19 были опубликованы на сайте ведомства.


Медработнику, выявившему зараженного, следует продезинфицировать средства индивидуальной защиты, обувь и руки, а после надеть запасной комплект одежды. "Рот и горло прополаскивают 70-процентным этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают двухпроцентный раствор борной кислоты",

27.04.2020 15:35
- гость -

Противогаз точно защищает от вирусов. Только фильтры надо менять. В противогазе красил пол и резал пенопласт раскаленной проволокой. Запахов ни каких.

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