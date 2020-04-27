Эксперт объяснила нежелание россиян носить защитные маски в общественных местах

Нежелание некоторых россиян носить защитные маски в общественных местах является попыткой справиться с тревогой, заявила ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем Анна Юсупова. Ее слова передает РИА "Новости".
Юсупова отметила, что отрицание проблемы – одна из самых распространенных реакций на состояние тревоги, поскольку это упрощает восприятие. Она добавила, что такие люди не только не решают проблемы со своей тревогой, но и усугубляют эпидемиологическую обстановку.
Недоверие населения к официальной информации также может быть причиной игнорирования средств защиты. Так, во Франции тоже было сложно убедить людей сидеть дома, а сейчас там статистика по заболеваемости выше, чем в Германии, где люди в большинстве своем прислушались к официальным рекомендациям, резюмировала эксперт.
Ранее amic.ru сообщал, что лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского возмутили рекомендации МЧС о бесполезности медицинских масок на улице. Парламентарий назвал такое мнение неправильным и ошибочным и заявил, что давать подобные рекомендации "глупо и даже преступно".
Комментарии
Кто такая Юсупова и почему она - эксперт?
Постоянно носила бы маску в людях местах, НО: одноразовую и при наличии их необходимого количества для своевременной замены, а самошитую тряпку нет смысла, еще и кожу за ушами натрешь.
Я про что и говорила - ковид-диссиденты самые тревожные. Они так боятся, что уходят в лютое отрицание. У них чувствуется накал страстей, под каждым постом они 100 раз готовы эмоционально отметиться.
потому что не все идиоты.
много конечно за 2000ые годы, адекватных, цивилизованных и уравновешенных повылазило
смысл в маске? когда глаза открыты лови вирус- не хочу
Власть не довела до людей однозначной информации об обязательном ношении масок, вносит сумятицу (МЧС), более того через своих проплаченных троллей говорит, что маски бесполезны. Население масками не обеспечено - опять призывы (преступные) шить маски самим, но при этом маски отправляются в страны, где особой необходимости в них нет...
Она добавила, что такие люди не только не решают проблемы со своей тревогой, но и усугубляют эпидемиологическую обстановку.
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Если уж САМ форсмажорит при посещении Коммунарки , наплевав на СИЗ ,то почему паства должна быть ответственней и сознательней своего предводителя ?
Недаром говорится : дурной пример - заразителен. И в прямом и переносном смысле.
она еще забыла добавить, дифицит масок и их конская стоимость, учитывая периодичность замены масок в течение дня, если следовать правилам - то вся зарплата у тех, кто работает уйдет лишь на маски, ну а кто остался без работы.........Хотя кто об этом думает, ТАМ сверху не понмиают, что значит осталось 100 рублей в кошельке...
У нас две аптеки в радиусе 1 км. Ближе физически нет и на обоих написано ещё на входных дверях : масок нет очень крупным шрифтом. Ну чтобы в аптеку лишний раз не заходили. У нас даже дорогих нет.
усугубляют эпидемиологическую обстановку
Она не в курсе, что МЧС заявило о бесполезности масок. Они бы там определились. Ведь уже есть официальная позиция, что масок в аптеках нет, потому что они бесполезны
А Комаровский сказал, что если через маску проходит воздух, то пройдет и вирус, решайте сами
Китайцы, к счастью, не знакомы с Комаровским. Поэтому носят маски. Побеждают пандемию. Первые наладят свою экономику. А некоторые будут слушать Комаровского, из-за адептов таких врачей будет больше заболевших, длиннее карантинные мероприятия, бизнес в хлам.
Оказывается , во всём виноват Комаровский! Развивайте мысль дальше в направлении :Комаровский - гражданин Украины,ведущий подрывную деятельность на российском ТВ.
Его надо арестовать и запытать щекоткою - говорят, щекотки майданутые не выносят и колятся.
Ага ?
27.04.2020 09:03
CALIBR
Оказывается , во всём виноват Комаровский!
Его надо арестовать и запытать
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Это что-то личное?
/Нежелание некоторых россиян носить защитные маски в общественных местах/
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В брежневское время отмечалось нежелание советских людей есть колбасу. Поэтому её производили в ограниченном количестве и распределяли среди номенклатуры.
Между прочим, не люди придумали, что маска не защищает. Это говорят представители ВОЗ, что маска нужна только больному. А здоровый получит свою вирусную дозу в любом случае через любую слизистую, и глаза в том числе. Если я не болею, не кашляю, то и маска мне зачем?
27.04.2020 09:20
- гость -
А может Вы бессимптомник.
первые две недели карантина - смотрю на безмасочных как на дураков
нынешнее время - смотрю кто в масках как на тех же дураков
жду что еще изменится
• Было проведено несколько рандомизированных клинических испытаний медицинских масок в общественных местах и медицинских учреждениях. При проведении испытаний медицинских масок в общественных местах в восьми из девяти случаев, маски использовались для защиты органов дыхания здоровых людей от бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путём. В результате было обнаружено, что медицинские маски могут препятствовать заражению в общественных местах при условии раннего использования.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать медицинские маски для борьбы с пандемическим гриппом и острыми респираторными заболеваниями при низком риске заражения, в ситуациях высокого риска заражения, в частности туберкулёзом, рекомендуется использовать респираторы
27.04.2020 09:20
- гость -
Между прочим, не люди придумали, что маска не защищает. Это говорят представители ВОЗ, что маска нужна только больному.
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Что им ещё оставалось, если они вовремя не дали рекомендаций для того, чтобы страны сделали запасы средств защиты.
Так как масок не хватало даже для врачей, населению стали внушать, что маски не нужны. Давались такие противоречивые рекомендации: Здоровым не надо носить, только больным. Но если ухаживаете за больным, то носить.
То есть ухаживающему за больным( здоровому!) всё-таки рекомендуют носить.
При каких заболеваниях поможет медицинская маска
Медицинская одноразовая маска предназначена для защиты дыхательных путей от инфекций. Следовательно, применяться она может только в том случае, если речь идет о болезнях, передающихся воздушно-капельным путем. Такие инфекции поражают горло, нос, носоглотку, легкие. Среди них:
• Острые респираторные вирусные инфекции, в том числе и грипп.
• Корь.
• Паротит.
• Краснуха.
• Ветряная оспа.
• Стрептококковые инфекции, в том числе ангина.
• Туберкулез.
• Коклюш.
• Прототипом медицинской маски можно считать клювообразную кожаную маску Чумного доктора, появившуюся в Средние века в Европе во время эпидемии бубонной чумы: клюв наполняли ароматическими солями, лекарственными травами и чесноком, чтобы защитить доктора от тошнотворного запаха разлагающейся плоти, создать антибактериальную среду внутри маски, а отверстия для глаз закрывали стеклом.
• В начале XIX века в качестве маски стали использовать повязку из шерсти с клапаном.
• В начале XX века появились маски из хлопковых фильтров, после того как Шрёдером, на основе опытов Пастера о распространении микроорганизмов, была доказана их эффективность]. Широкое распространение маски получили в начале XX века, во времена «испанки» — смертоносной эпидемии гриппа. В 1920-х годах стало обязательным использование марлевых повязок сотрудниками медицинских учреждений].
• С конца XX века наибольшее распространение получили одноразовые медицинские маски из полимерно-волоконных нетканых материалов(с)
Русские люди весьма умны и образованы. Пешками в грязной игре становиться не склонны.
27.04.2020 09:20
- гость -
Что мешает вам надевать очки для защиты глаз
27.04.2020 09:42
- гость -
Загулите размер перечисленных возбудителей, ну чтобы понять пройдёт оно сквозь маску к тому же не герметично прикреплённую.
Для размышления вам : почему противогаз так плотно к башке крепиться?
Речь не идет о 100% защите, но уменьшение дозы передающихся вирусов происходит.
С малым количеством наш организм справляется, большому не может противостоять.
27.04.2020 09:48
месный
Для размышления вам
Если размышлять, для чего носят маски медики на выезды к больным?
Потому что не знают про устройство противогаза?
Почему сейчас в Америке и странах Европы, Азии, на Ближнем Востоке не разрешают заходить в общественные места, аптеки, магазины и т.д. без масок?
И только гордые россияне стремятся расшибать лоб о грабли.
27.04.2020 09:48
месный
Мясной, тебя противогаз не спасет. Ты его гвоздями из бошки порвешь.
Моё мнение, что в крае нарочно не продают медицинских масок, чтобы заболело как можно больше людей
продают уже везде эти маски
27.04.2020 10:13
- гость -
Ты сначала с пальмы слезь и нучись мой ник правильно писать! Пока не научился копируй!
27.04.2020 10:45
- гость -
продают уже везде эти маски
Где именно, напишите, пожалуйста. И цену.
27.04.2020 10:51
месный
все верно написано. месный=мясной=педонегр. един в трех рожах.
гость -
продают уже везде эти маски
Продают не медицинские.
Где именно, напишите, пожалуйста. И цену.
я что справочная
27.04.2020 11:11
- гость -
Ты это кого тут педонегром назвал?!?!?!
27.04.2020 11:32
BlackBoss
Тебя, Мясной.
27.04.2020 11:46
- гость -
А ты чё не Мясной? Из одних костей состоишь? Кащей чтоли? Обглодали тебя уже?
Ну тогда бы ты уже тут ничё написать не смог.
Так что Мясной ты наш, добро пожаловать в наш клуб!
я хожу в маске
А где купить маски на Змеиногорском тракте ? Тут и 5 горбольница где лежат больные и санаторий «обь» где врачи живут сейчас . А в аптеках масок нет. Что делать ? А как врачи добираются от больницы до санатория? Никто не написал. Их возят или они пешком ходят? А где живут мёд. Персонал и обслуга? Неужели в санатории.
Не "попыткой справиться с тревогой" это является, а тупостью вперемешку с гордыней (тоже тупой и непробиваемой).
Минздрав РФ дал советы российским врачам, взаимодействовавшим с пациентами с характерными для коронавируса симптомами, по недопущению распространения инфекции. «Временные методические рекомендации» по профилактике и лечению COVID-19 были опубликованы на сайте ведомства.
Медработнику, выявившему зараженного, следует продезинфицировать средства индивидуальной защиты, обувь и руки, а после надеть запасной комплект одежды. "Рот и горло прополаскивают 70-процентным этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают двухпроцентный раствор борной кислоты",
Противогаз точно защищает от вирусов. Только фильтры надо менять. В противогазе красил пол и резал пенопласт раскаленной проволокой. Запахов ни каких.