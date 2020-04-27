Эксперт объяснила нежелание россиян носить защитные маски в общественных местах

Нежелание некоторых россиян носить защитные маски в общественных местах является попыткой справиться с тревогой, заявила ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем Анна Юсупова. Ее слова передает РИА "Новости".

Юсупова отметила, что отрицание проблемы – одна из самых распространенных реакций на состояние тревоги, поскольку это упрощает восприятие. Она добавила, что такие люди не только не решают проблемы со своей тревогой, но и усугубляют эпидемиологическую обстановку.

Недоверие населения к официальной информации также может быть причиной игнорирования средств защиты. Так, во Франции тоже было сложно убедить людей сидеть дома, а сейчас там статистика по заболеваемости выше, чем в Германии, где люди в большинстве своем прислушались к официальным рекомендациям, резюмировала эксперт.

Ранее amic.ru сообщал, что лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского возмутили рекомендации МЧС о бесполезности медицинских масок на улице. Парламентарий назвал такое мнение неправильным и ошибочным и заявил, что давать подобные рекомендации "глупо и даже преступно".