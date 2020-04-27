Эксперт объяснила нежелание россиян носить защитные маски в общественных местах

Нежелание некоторых россиян носить защитные маски в общественных местах является попыткой справиться с тревогой, заявила ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем Анна Юсупова. Ее слова передает РИА "Новости".
Юсупова отметила, что отрицание проблемы – одна из самых распространенных реакций на состояние тревоги, поскольку это упрощает восприятие. Она добавила, что такие люди не только не решают проблемы со своей тревогой, но и усугубляют эпидемиологическую обстановку.
Недоверие населения к официальной информации также может быть причиной игнорирования средств защиты. Так, во Франции тоже было сложно убедить людей сидеть дома, а сейчас там статистика по заболеваемости выше, чем в Германии, где люди в большинстве своем прислушались к официальным рекомендациям, резюмировала эксперт.
Ранее amic.ru сообщал, что лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского возмутили рекомендации МЧС о бесполезности медицинских масок на улице. Парламентарий назвал такое мнение неправильным и ошибочным и заявил, что давать подобные рекомендации "глупо и даже преступно".
Комментарии
Кто такая Юсупова и почему она - эксперт?
Постоянно носила бы маску в людях местах, НО: одноразовую и при наличии их необходимого количества для своевременной замены, а самошитую тряпку нет смысла, еще и кожу за ушами натрешь.
Я про что и говорила - ковид-диссиденты самые тревожные. Они так боятся, что уходят в лютое отрицание. У них чувствуется накал страстей, под каждым постом они 100 раз готовы эмоционально отметиться.
потому что не все идиоты.
много конечно за 2000ые годы, адекватных, цивилизованных и уравновешенных повылазило
смысл в маске? когда глаза открыты лови вирус- не хочу
Власть не довела до людей однозначной информации об обязательном ношении масок, вносит сумятицу (МЧС), более того через своих проплаченных троллей говорит, что маски бесполезны. Население масками не обеспечено - опять призывы (преступные) шить маски самим, но при этом маски отправляются в страны, где особой необходимости в них нет...
Она добавила, что такие люди не только не решают проблемы со своей тревогой, но и усугубляют эпидемиологическую обстановку.
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Если уж САМ форсмажорит при посещении Коммунарки , наплевав на СИЗ ,то почему паства должна быть ответственней и сознательней своего предводителя ?
Недаром говорится : дурной пример - заразителен. И в прямом и переносном смысле.
она еще забыла добавить, дифицит масок и их конская стоимость, учитывая периодичность замены масок в течение дня, если следовать правилам - то вся зарплата у тех, кто работает уйдет лишь на маски, ну а кто остался без работы.........Хотя кто об этом думает, ТАМ сверху не понмиают, что значит осталось 100 рублей в кошельке...
У нас две аптеки в радиусе 1 км. Ближе физически нет и на обоих написано ещё на входных дверях : масок нет очень крупным шрифтом. Ну чтобы в аптеку лишний раз не заходили. У нас даже дорогих нет.
усугубляют эпидемиологическую обстановку
Она не в курсе, что МЧС заявило о бесполезности масок. Они бы там определились. Ведь уже есть официальная позиция, что масок в аптеках нет, потому что они бесполезны
А Комаровский сказал, что если через маску проходит воздух, то пройдет и вирус, решайте сами
Китайцы, к счастью, не знакомы с Комаровским. Поэтому носят маски. Побеждают пандемию. Первые наладят свою экономику. А некоторые будут слушать Комаровского, из-за адептов таких врачей будет больше заболевших, длиннее карантинные мероприятия, бизнес в хлам.
Оказывается , во всём виноват Комаровский! Развивайте мысль дальше в направлении :Комаровский - гражданин Украины,ведущий подрывную деятельность на российском ТВ.
Его надо арестовать и запытать щекоткою - говорят, щекотки майданутые не выносят и колятся.
Ага ?
27.04.2020 09:03
CALIBR
Оказывается , во всём виноват Комаровский!
Его надо арестовать и запытать
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Это что-то личное?
/Нежелание некоторых россиян носить защитные маски в общественных местах/
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В брежневское время отмечалось нежелание советских людей есть колбасу. Поэтому её производили в ограниченном количестве и распределяли среди номенклатуры.
Между прочим, не люди придумали, что маска не защищает. Это говорят представители ВОЗ, что маска нужна только больному. А здоровый получит свою вирусную дозу в любом случае через любую слизистую, и глаза в том числе. Если я не болею, не кашляю, то и маска мне зачем?
27.04.2020 09:20
- гость -
А может Вы бессимптомник.
первые две недели карантина - смотрю на безмасочных как на дураков
нынешнее время - смотрю кто в масках как на тех же дураков
жду что еще изменится
• Было проведено несколько рандомизированных клинических испытаний медицинских масок в общественных местах и медицинских учреждениях. При проведении испытаний медицинских масок в общественных местах в восьми из девяти случаев, маски использовались для защиты органов дыхания здоровых людей от бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путём. В результате было обнаружено, что медицинские маски могут препятствовать заражению в общественных местах при условии раннего использования.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать медицинские маски для борьбы с пандемическим гриппом и острыми респираторными заболеваниями при низком риске заражения, в ситуациях высокого риска заражения, в частности туберкулёзом, рекомендуется использовать респираторы
27.04.2020 09:20
- гость -
Между прочим, не люди придумали, что маска не защищает. Это говорят представители ВОЗ, что маска нужна только больному.
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Что им ещё оставалось, если они вовремя не дали рекомендаций для того, чтобы страны сделали запасы средств защиты.