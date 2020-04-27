Понедельник, 27 Апрель, 09:35

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,72
€ 80,25
13°

80949 +0
Обь
442см +4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Эксперт объяснила нежелание россиян носить защитные маски в общественных местах

, ИА "Амител"
Это связано с отрицанием тревоги и недоверием официальным источникам информации
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Нежелание некоторых россиян носить защитные маски в общественных местах является попыткой справиться с тревогой, заявила ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем Анна Юсупова. Ее слова передает РИА "Новости".

Юсупова отметила, что отрицание проблемы – одна из самых распространенных реакций на состояние тревоги, поскольку это упрощает восприятие. Она добавила, что такие люди не только не решают проблемы со своей тревогой, но и усугубляют эпидемиологическую обстановку.

Недоверие населения к официальной информации также может быть причиной игнорирования средств защиты. Так, во Франции тоже было сложно убедить людей сидеть дома, а сейчас там статистика по заболеваемости выше, чем в Германии, где люди в большинстве своем прислушались к официальным рекомендациям, резюмировала эксперт.

Ранее amic.ru сообщал, что лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского возмутили рекомендации МЧС о бесполезности медицинских масок на улице. Парламентарий назвал такое мнение неправильным и ошибочным и заявил, что давать подобные рекомендации "глупо и даже преступно".

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

27.04.2020 07:04
- гость -

Кто такая Юсупова и почему она - эксперт?

27.04.2020 07:26
- гость -

Постоянно носила бы маску в людях местах, НО: одноразовую и при наличии их необходимого количества для своевременной замены, а самошитую тряпку нет смысла, еще и кожу за ушами натрешь.

27.04.2020 07:50
- гость -

Я про что и говорила - ковид-диссиденты самые тревожные. Они так боятся, что уходят в лютое отрицание. У них чувствуется накал страстей, под каждым постом они 100 раз готовы эмоционально отметиться.

27.04.2020 07:57
- гость -

потому что не все идиоты.
много конечно за 2000ые годы, адекватных, цивилизованных и уравновешенных повылазило

27.04.2020 07:58
- гость -

смысл в маске? когда глаза открыты лови вирус- не хочу

27.04.2020 08:01
- гость -

Власть не довела до людей однозначной информации об обязательном ношении масок, вносит сумятицу (МЧС), более того через своих проплаченных троллей говорит, что маски бесполезны. Население масками не обеспечено - опять призывы (преступные) шить маски самим, но при этом маски отправляются в страны, где особой необходимости в них нет...

27.04.2020 08:06
CALIBR

Она добавила, что такие люди не только не решают проблемы со своей тревогой, но и усугубляют эпидемиологическую обстановку.
++++++++++++
Если уж САМ форсмажорит при посещении Коммунарки , наплевав на СИЗ ,то почему паства должна быть ответственней и сознательней своего предводителя ?
Недаром говорится : дурной пример - заразителен. И в прямом и переносном смысле.

27.04.2020 08:11
krash

она еще забыла добавить, дифицит масок и их конская стоимость, учитывая периодичность замены масок в течение дня, если следовать правилам - то вся зарплата у тех, кто работает уйдет лишь на маски, ну а кто остался без работы.........Хотя кто об этом думает, ТАМ сверху не понмиают, что значит осталось 100 рублей в кошельке...

27.04.2020 08:48
- гость -

У нас две аптеки в радиусе 1 км. Ближе физически нет и на обоих написано ещё на входных дверях : масок нет очень крупным шрифтом. Ну чтобы в аптеку лишний раз не заходили. У нас даже дорогих нет.

27.04.2020 08:49
гость

усугубляют эпидемиологическую обстановку

Она не в курсе, что МЧС заявило о бесполезности масок. Они бы там определились. Ведь уже есть официальная позиция, что масок в аптеках нет, потому что они бесполезны

27.04.2020 08:50
гость

А Комаровский сказал, что если через маску проходит воздух, то пройдет и вирус, решайте сами

27.04.2020 08:57
- гость -

Китайцы, к счастью, не знакомы с Комаровским. Поэтому носят маски. Побеждают пандемию. Первые наладят свою экономику. А некоторые будут слушать Комаровского, из-за адептов таких врачей будет больше заболевших, длиннее карантинные мероприятия, бизнес в хлам.

27.04.2020 09:03
CALIBR

Оказывается , во всём виноват Комаровский! Развивайте мысль дальше в направлении :Комаровский - гражданин Украины,ведущий подрывную деятельность на российском ТВ.
Его надо арестовать и запытать щекоткою - говорят, щекотки майданутые не выносят и колятся.
Ага ?

27.04.2020 09:06
- гость -

27.04.2020 09:03
CALIBR
Оказывается , во всём виноват Комаровский!
Его надо арестовать и запытать
---
Это что-то личное?

27.04.2020 09:15
- гость -

/Нежелание некоторых россиян носить защитные маски в общественных местах/
---------------------------------
В брежневское время отмечалось нежелание советских людей есть колбасу. Поэтому её производили в ограниченном количестве и распределяли среди номенклатуры.

27.04.2020 09:20
- гость -

Между прочим, не люди придумали, что маска не защищает. Это говорят представители ВОЗ, что маска нужна только больному. А здоровый получит свою вирусную дозу в любом случае через любую слизистую, и глаза в том числе. Если я не болею, не кашляю, то и маска мне зачем?

27.04.2020 09:22
- гость -

27.04.2020 09:20
- гость -
А может Вы бессимптомник.

27.04.2020 09:27
имхо

первые две недели карантина - смотрю на безмасочных как на дураков
нынешнее время - смотрю кто в масках как на тех же дураков
жду что еще изменится

27.04.2020 09:30
- гость -

• Было проведено несколько рандомизированных клинических испытаний медицинских масок в общественных местах и медицинских учреждениях. При проведении испытаний медицинских масок в общественных местах в восьми из девяти случаев, маски использовались для защиты органов дыхания здоровых людей от бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путём. В результате было обнаружено, что медицинские маски могут препятствовать заражению в общественных местах при условии раннего использования.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать медицинские маски для борьбы с пандемическим гриппом и острыми респираторными заболеваниями при низком риске заражения, в ситуациях высокого риска заражения, в частности туберкулёзом, рекомендуется использовать респираторы

27.04.2020 09:34
- гость -

27.04.2020 09:20
- гость -
Между прочим, не люди придумали, что маска не защищает. Это говорят представители ВОЗ, что маска нужна только больному.
-------------------------
Что им ещё оставалось, если они вовремя не дали рекомендаций для того, чтобы страны сделали запасы средств защиты.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
09:14
Заведующая скорой выпала из окна больницы, где лечат COVID-19 3
08:59
Правила для заведений общепита изменят после самоизоляции 5
08:45
Глобальное потепление сдвигает лесные границы в Горном Алтае 2
08:31
Ученые рассказали, как быстрее запоминать новую информацию 0
08:21
Бампер из Барнаула, покрышки из Тулы. Житель Тамбова своими руками восстановил ГАЗ-21 6
08:05
Мошенники обманули бийчанина при покупке телескопа 6
07:58
Врач рассказал об эффективных методах борьбы с похмельем 4
07:43
Том Хэнкс с супругой стали донорами крови для разработки вакцины от коронавируса 0
07:32
Жителей Алтайского края просят помочь девочке, которая потеряла семью из-за пожара 2
07:16
"Плохой сценарий, но он существует". Девелоперы о новых домах-долгостроях в Барнауле 4
07:03
Жить в Барнауле, работать за рубежом: объявлен набор в компьютерную академию "Шаг" 0
06:55
Эксперт объяснила нежелание россиян носить защитные маски в общественных местах 20
06:46
Россия приостановила экспорт зерновых до 1 июля 1
06:35
Когда задний план решает. Фото, на которых не сразу заметен подвох 0
06:17
"Мы стали семьей". Барнаульский врач – о работе в госпитале для больных COVID-19 2
06:01
До +24°С потеплеет в Алтайском крае 27 апреля 0
23:29
Соцсети: полицейские Змеиногорска жестко избили нарушителя карантина 55
22:29
Путин может продлить нерабочие дни минимум до 11 мая 8
21:15
Российские банки подготовились к переводу сотрудников на жизнь в офисах 0
20:25
Песков: Путин идет к тому, чтобы стать экспертом в вирусологии 10
19:50
Шесть лет колонии назначил суд виновнику смертельной аварии в Бийске 0
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 28 6
18:40
Число заболевших коронавирусом в России превысило 80 тысяч человек 4
18:05
Барнаульская кошка приютила новорожденных бельчат. Фото 1
17:33
+2 района за выходные. Карта распространения коронавируса на Алтае. Инфографика 1
17:12
Алтайский оперштаб опроверг информацию о новом случае смерти пациента с COVID-19 16
16:43
Оперштаб РФ: в Алтайском крае умер второй зараженный коронавирусом 12
16:30
Река Алей может подняться до критической отметки в ближайшее время 1
15:59
Пенсионерам в России предложили разрешить гулять по очереди 5
15:37
"Надо сплотиться". Председатель АКЗС обратился к жителям Змеиногорского района 7
14:57
Частный дом сгорел в барнаульском поселке Гоньба. Фото 0
14:29
Треть россиян собираются сокращать расходы на развлечения в ближайшие полгода 13
13:50
Житель Мамонтовского района убил друга на почве ревности 14
13:18
Около 70 зараженных COVID-19 пациентов поступили в госпиталь Змеиногорска 6
12:46
68 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 53
12:33
Врача из Алтайского края наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 3
11:59
Росстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян 16
11:19
Четыре человека погибли во время пожара в Алтайском крае. Обновлено 2
10:49
Патриарх Кирилл пожертвовал Италии восемь тонн медицинских материалов 34
10:17
Жителей Змеиногорска через громкоговорители призывают сидеть дома 50
09:50
Новые случаи заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 2
09:35
Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений из-за COVID-19 для бизнеса 11
09:05
Военные отработали эвакуацию раненых на вертолетах в горах Алтая 0
08:37
В Петербурге поймали мелкого воришку. Алтайская полиция искала его по всей стране 10
08:05
Зона распада. Как чернобыльская авария опустошила город и ускорила крушение СССР 6
07:36
Американская пара спасла утят из канализации и сделала из этого захватывающую историю 2
07:07
Мишустин распорядился отдать алтайский медцентр под госпиталь для больных COVID-19 34
06:33
Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 34 года 8
06:02
Грозы и град накроют Алтайский край 1
23:48
Матвиенко посоветовала не ждать возобновления полетов за рубеж в этом году 17
22:55
Еще шесть случаев заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:36
Губернатор Кузбасса анонсировал ввод пропускной системы 3
21:21
В Змеиногорском районе открыли три КПП для блокировки въезда и выезда 1
20:38
Депутат Госдумы заболел COVID-19 7
19:53
Пригожин сообщил о смерти главреда "Русского радио" 1
19:28
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 27 5
18:59
В Алтайском крае ищут адресата письма с фронта 77-летней давности 1
17:59
Алтайский край вошел в топ-15 по заражениям COVID-19 за сутки 33
17:30
Два человека пострадали при пожаре в Барнауле 0
16:58
Грузовик задним ходом протаранил легковушку в Барнауле. Видео 4
16:27
На смену жаре в Алтайский край идет похолодание 49
15:58
Массовое ДТП произошло в Барнауле. Фото 8
15:30
Правила проезда между регионами России прояснили в ГИБДД 3
14:58
Около 15 домиков сгорело в рубцовском садоводстве 7
14:28
В Барнауле обработали хлорным раствором еще несколько улиц 13
13:55
Глава Роспотребнадзора считает, что режим самоизоляции нужно продлить 30
13:27
В закрытом на карантин Змеиногорском районе дезинфицируют улицы 5
12:52
Еще четыре человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае 5
12:16
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 0
11:40
В Алтайском крае резко выросло число зараженных коронавирусом 43
11:21
Коронавирус выявили у монахинь минского монастыря. На Пасху там были верующие 3
10:42
Владелице питбуля на Алтае откусила руку собственная собака 26
10:23
Шаг к идеальной фигуре. Эффективные упражнения от известного тренера 3
10:14
Крупный лесной пожар потушили в Алтайском крае 3
09:37
Анатолий Вассерман рассказал, что жалеет о своем обете не заниматься сексом 11
09:07
Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае 68
08:48
Большинство работодателей отказались сохранять "удаленку" после самоизоляции 13
08:33
Еще 58 человек взяли под наблюдение в Республике Алтай из-за коронавируса 1
08:06
Огонь со всех сторон. В Алтайском крае в пожарах погибли уже сотни гектаров леса 11
07:37
На Алтае мотоциклист сбил корову и сбежал с места ДТП 6
07:08
Скованные одним вирусом. Как будут работать дома-интернаты на Алтае в полной изоляции? 2
06:32
Самый грустный пес на свете. В интернете нашли символ одиночества в самоизоляции 5
06:01
Грозы придут в Алтайский край 25 апреля 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.