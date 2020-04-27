Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

Еще 27 новых случаев заражения подтвердили в Алтайском крае, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных достигло 310. При этом еще у одного человека есть клинические проявления, но нет лабораторного подтверждения заболевания.
За минувшие сутки в Барнауле выявлено 13 человек, в Павловском районе – двое, в Бийске – шестеро, в Первомайском районе – двое, в Змеиногорске и Поспелихинском районе – по одному. Впервые коронавирус зарегистрирован в Немецком и Романовском районах.
Под наблюдением из-за коронавируса в Алтайском крае находятся 1502 человека. В регионе действует режим самоизоляции, а наиболее жесткие ограничения ввели в Змеиногорском районе. Въезд в муниципалитет и выезд из него закрыты. Службы проводят дезинфекцию общественных мест и помещений, где находились заболевшие.
Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано свыше 21 тысячи человек. Вылечились 29 пациентов, трое из них – дети.
Комментарии
вот так...
Распространяется по сёлам. А там одни старики...
Как приходит в сёла?
Может, сельским главам принимать свои меры по изоляции поселений. Дружинников или ещё как.
Интересно на сколько увеличилась бы цифра инфицированных если бы проверили не 21т. населения, а скажем 100т.
А меня волнует рост по г. Барнаулу. Когда было плюс три, плюс 4 за сутки, это еще ладно. Но +13, это уже пошло в рост.
каждый умерший инфицирован герпесом и кишечной палочкой и что теперь?
а все потому что путешественники которые должны были сидеть в самоизоляции в села приехали и гуляют свободно! Все базы отдыха за городом пашут в усиленном режиме, гости и едут и едут!!!!
27.04.2020 11:33
- гость -
А меня волнует рост по г. Барнаулу. Когда было плюс три, плюс 4 за сутки, это еще ладно. Но +13, это уже пошло в рост.
Наверное потому подтверждение анализов приходит одной пачкой.
Вылечились 29 пациентов
А умер только 1. Это лучше чем в целом по миру, где на 4 вылечившихся 1 умерший
Амик. с указанием населенных пунктов, а не только районов можете информацию предоставить?
"Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано свыше 21 тысячи человек"
Или проведено более 21 тысячи тестов?
Это большая разница.
Учитывая, что проверяют людей по 2-3 раза и более.
А ведь в Алтайском крае так долго не было коронавируса!Отставали намного от всех регионов.
А сейчас глянула в таблицу - из 85 - 46 !!!!! Это еще вчерашние сведения.Как край так быстро поднялся в таблице?
А если еще сегодняшних заболевших прибавить...
Почему сотрудники Роспотребнадзора не проверяют магазины, которым они разрешили работать? А то торгаши бизнесмены когда просили не закрывать их, обещали обеспечить сотрудников средствами защиты, каждые 2 часа проводить санобработку помещений. Где всё это? Магазины до 10 работают, а уборщицы до 6. И кто там что обрабатывает?
27.04.2020 11:43
гость
Вылечились 29 пациентов
А умер только 1. Это лучше чем в целом по миру, где на 4 вылечившихся 1 умерший
а если огласить список умерших от пневмонии, без анализов на короновирус?
А сейчас глянула в таблицу - из 85 - 46 !!!!! Это еще вчерашние сведения.Как край так быстро поднялся в таблице?
Так Алтайский край один из немногих, где большинство работает. Все логично
27.04.2020 11:53
гость
а если огласить список умерших от пневмонии, без анализов на короновирус?
Если из головы всякую хрень не придумывать, то даже нужно огласить. Но это или закрытые или никому неизвестные сведения
В Барнауле работают все рынки.янтарный новый и прочие.в выходные там народу не протолкнуться.эьо так борятся с пандемией??
А если ещё тесты проводить не только «контактным», но и температурящим, кашляющим? У соседки мама заболела: температура, кашель. Они позвонили в поликлинику, там сказали или сами приходите к нам, или скорую вызывайте. Вызвали скорую, те приехали без масок, без перчаток, на тест не направили, написали ОРВИ. Лечитесь. Хорошо, если, действительно, ОРВИ. Но удивляет, что в Барнауле тесты не делают даже пенсионерам с высокой температурой и кашлем.
27.04.2020 11:38
Пропокондом
каждый умерший инфицирован герпесом и кишечной палочкой и что теперь?
От герпеса тысячами не умирают, от кишечной палочки границы не закрывают.
тесты никому не делают
утверждают, что для этого надо задыхатся