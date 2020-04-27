Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

Еще 27 новых случаев заражения подтвердили в Алтайском крае, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных достигло 310. При этом еще у одного человека есть клинические проявления, но нет лабораторного подтверждения заболевания.

За минувшие сутки в Барнауле выявлено 13 человек, в Павловском районе – двое, в Бийске – шестеро, в Первомайском районе – двое, в Змеиногорске и Поспелихинском районе – по одному. Впервые коронавирус зарегистрирован в Немецком и Романовском районах.

Под наблюдением из-за коронавируса в Алтайском крае находятся 1502 человека. В регионе действует режим самоизоляции, а наиболее жесткие ограничения ввели в Змеиногорском районе. Въезд в муниципалитет и выезд из него закрыты. Службы проводят дезинфекцию общественных мест и помещений, где находились заболевшие.

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано свыше 21 тысячи человек. Вылечились 29 пациентов, трое из них – дети.