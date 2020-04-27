Том Хэнкс с супругой стали донорами крови для разработки вакцины от коронавируса

Голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита стали донорами крови для разработки вакцины от COVID-19. Об этом звезда фильмов "Форрест Гамп" и "Зеленая миля" рассказал в подкасте Wait Wait... Don't Tell Me!

Хэнкс подчеркнул, что когда они с женой выздоровели, в их крови и плазме нашли антитела к инфекции. Так они и решили стать донорами.

Актер пошутил, что если вакцину сделают на основе сданных им биоматериалов, он назовет ее "Хэнкциной".

В начале марта amic.ru сообщал, что у Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус в Австралии. Актер находился там на съемках. Спустя две недели супружеская пара вылечилась и вернулась в США.

Недавно коронавирусной инфекцией также переболела американская певица Pink. Тогда поп-дива заявила, что пожертвовала в фонды помощи в борьбе с пандемией миллион долларов.