Россия приостановила экспорт зерновых до 1 июля

Россия приостанавливает до 1 июля экспорт пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы и меслина в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, сказано в сообщении на сайте Минсельхоза России.

"После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет остановлен до 1 июля 2020 года", – сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что ограничения позволят стабилизировать цены на зерновые культуры и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки. Кроме того, введенные меры не должны повлиять на достижение целей государственных программ, а также показатели экспорта в 2020 году, считают в ведомстве.