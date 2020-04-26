Путин может продлить нерабочие дни минимум до 11 мая

Очередное совещание президента России Владимира Путина с главами регионов запланировано на 28 апреля, на нем он может сделать заявление о перспективах продления ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте "Будущее России".

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе заседания регионального оперштаба заявил, что предполагает продление режима нерабочих дней как минимум до 11 мая.

Руководитель Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что 28 апреля президент выслушает отчеты глав регионов, а затем "будет оценена обстановка и будут на федеральном уровне приняты решения".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в течение следующей недели даст новые оценки перспектив ситуации с COVID-19 и связанных с ним ограничениях.