Бампер из Барнаула, покрышки из Тулы. Житель Тамбова своими руками восстановил ГАЗ-21

Житель Тамбовской области Александр Шарапов своими руками заново собрал ретроавтомобиль ГАЗ-21 1962 года выпуска. На это ушло около трех лет.

В течение долгого времени машина находилась почти в состоянии металлолома и стояла на огороде у местного жителя, пока за дело не взялся Шарапов.

Родные запчасти для "Волги" умелец искал по всей стране. Например, бампер прислали из Барнаула, совершенно новые покрышки – из Тулы, коврики на пол сейчас ждут из Калининграда. Чехлы из белой экокожи на диваны, которые в "Волге" заменяют кресла, изготовили в Тамбове, а сложную двухцветную покраску делали в Липецке.

"Обивка панели мягкая – не на всех автомобилях такое есть, стрелочные часы электромеханические, которые заводят сами себя каждые 15 минут. Приемник – внешний вид у него оригинальный, но внутренности у него все современные", – рассказал Шарапов "Новому веку".

На трассе машина набирает скорость до 100 км/ч. Шарапов признается, что управлять таким авто – одно удовольствие.