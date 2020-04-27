Правила для заведений общепита изменят после самоизоляции

После завершения режима самоизоляции правила для заведений общественного питания в РФ пересмотрят. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, ведомство планирует разработать и ввести целый ряд изменений, которые направлены на защиту здоровья как персонала общепита, так и посетителей.

Попова уточнила, что режим самоизоляции в России уже дает свои результаты. В частности, прирост заболеваемости коронавирусом изначально был в среднем 30% в сутки, а теперь не превышает 10%.

Руководитель Роспотребнадзора в очередной раз призвала россиян проявить сознательность и без крайней необходимости не покидать своих домов.

Ранее Попова выразила мнение, что режим самоизоляции в стране необходимо продлить еще хотя бы на один инкубационный цикл болезни.