Правила для заведений общепита изменят после самоизоляции

После завершения режима самоизоляции правила для заведений общественного питания в РФ пересмотрят. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, ведомство планирует разработать и ввести целый ряд изменений, которые направлены на защиту здоровья как персонала общепита, так и посетителей.
Попова уточнила, что режим самоизоляции в России уже дает свои результаты. В частности, прирост заболеваемости коронавирусом изначально был в среднем 30% в сутки, а теперь не превышает 10%.
Руководитель Роспотребнадзора в очередной раз призвала россиян проявить сознательность и без крайней необходимости не покидать своих домов.
Ранее Попова выразила мнение, что режим самоизоляции в стране необходимо продлить еще хотя бы на один инкубационный цикл болезни.
Комментарии
А помощь реальная людям от государства какая нибуть будет? Или они тока шиковать на наши налоги могут?
Самоизоляция, конские штрафы и дубинкам по телу как в рубцовске - это вся помощь?
Ну шо как дети малые? какая помощь? Ваши проблемы никого не волнуют.
27.04.2020 09:21
- гость -
Ну шо как дети малые? какая помощь? Ваши проблемы никого не волнуют.
А тогда нафига нам сдалось такое государство?
Все время задаюсь этим вопросом.
Ваш бизнес рухнул, денег нет? Идите в учителя!
(Медведев)
"В частности, прирост заболеваемости коронавирусом изначально был в среднем 30% в сутки, а теперь не превышает 10%"
они там ниче не перепутали?
27.04.2020 09:46
A1isa,у Вас есть другие сведения?
А мне вот интересно что происходит с тем населением людей которые в своей жизни питались только в кафе, ресторанах. У которых дома отродясь макарошек нет, и готовить они не умеют? Как эти бедолаги выживают? Любовница борщ не умеет варить, или они подпольно где то питаются? Как бы язву не заработали. Или у них домработницы есть?
Де бильней математики еще не видел.... Прирост 3 зараженных к 10 - это 30%, а прирост 10тыс. к 100тыс. - это 10%. И это лучше?
ИМХО, Анна Попова должна мести дворы и убирать собачьи какашки.
Так проявить сознательность и без надобности не выходить??. Или вышел значит нарушитель и тебя нужно штрафовать??.
Или КуарКод животворящий нужно получить???
А помощь реальная людям от государства какая нибуть будет? Или они тока шиковать на наши налоги могут?
Самоизоляция, конские штрафы и дубинкам по телу как в рубцовске - это вся помощь?
расскажи сколько ты налогов заплатил? опять клянчишь ,попрошайка
Ты один из тех кто на наши налоги шикует?
И я ничего ни у кого не кляньчю ты ещё раз мой пост перечитай!!!
А относительно налогов то я плачу их много, 63% с заработанных денег, не говоря уже про акцызы на бензин и прочее, налоги на транспорт и недвижимость....
ну ты гвоздеголовое паразитируемое существо напишешь что угодно !
ты себе не в состоянии прокормить и алименты заплатить , скулишь и ноешь опять.
27.04.2020 11:07
месному тунеядцу
Ты даже не в курсе кто я есть на самом деле, чтобы что-то там лепетать на предмет кого и как я прокормить могу как и насчёт алиментов!
А паразитируещее существо это ты поскольку даже не вкурсе сколько именно ты с заработанных денег платиш!!!
27.04.2020 10:07
- гость -
А мне вот интересно что происходит с тем населением людей которые в своей жизни питались только в кафе, ресторанах. У которых дома отродясь макарошек нет, и готовить они не умеют? Как эти бедолаги выживают? Любовница борщ не умеет варить, или они подпольно где то питаются? Как бы язву не заработали. Или у них домработницы есть?
Заказывают еду на дом)
режим самоизоляции в стране необходимо продлить еще хотя бы на один инкубационный цикл болезни
А потом еще на 1 и еще и еще...
27.04.2020 11:45
гость
Ну это фу-у. Хотя из всяких кфс и маков хуже уже не станет при доставке.