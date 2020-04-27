Правила для заведений общепита изменят после самоизоляции

После завершения режима самоизоляции правила для заведений общественного питания в РФ пересмотрят. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, ведомство планирует разработать и ввести целый ряд изменений, которые направлены на защиту здоровья как персонала общепита, так и посетителей.
Попова уточнила, что режим самоизоляции в России уже дает свои результаты. В частности, прирост заболеваемости коронавирусом изначально был в среднем 30% в сутки, а теперь не превышает 10%.
Руководитель Роспотребнадзора в очередной раз призвала россиян проявить сознательность и без крайней необходимости не покидать своих домов.
Ранее Попова выразила мнение, что режим самоизоляции в стране необходимо продлить еще хотя бы на один инкубационный цикл болезни.
Комментарии
А помощь реальная людям от государства какая нибуть будет? Или они тока шиковать на наши налоги могут?
Самоизоляция, конские штрафы и дубинкам по телу как в рубцовске - это вся помощь?
Ну шо как дети малые? какая помощь? Ваши проблемы никого не волнуют.
27.04.2020 09:21
- гость -
Ну шо как дети малые? какая помощь? Ваши проблемы никого не волнуют.
А тогда нафига нам сдалось такое государство?