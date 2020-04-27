Заведующая скорой выпала из окна больницы, где лечат COVID-19

Заведующая скорой помощи подмосковного Звездного городка найдена мертвой рядом с московской больницей, в которой лечат COVID-19, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, она получила смертельные травмы в результате падения из окна. По информации телеканала, женщина находилась в медучреждении в качестве пациентки.
Она проходила лечение в отделении, которое перепрофилировали для оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Видимо она слишком много знала и собиралась рассказать всем.....
Как говорил один мой хороший знакомый, покойник, - Я слишком много знал... ©
Запишут как жертву коронавируса?
Не смогла жить в условиях приготовленных для больных?
главный врач в красноярске выпала из окна в знак протеста
За сутки два главврача выпали из окон?
Врачи из окон выходить ежедневно стали.
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"В Красноярске – ЧП. Исполняющая обязанности главврача госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая выпала из окна учреждения. По информации региональным СМИ, главврач была против размещения в этом медучреждении до 80 пациентов с коронавирусом из-за «острой нехватки средств защиты и общей неподготовленности персонала"
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Что бы это значило?