Заведующая скорой выпала из окна больницы, где лечат COVID-19

Заведующая скорой помощи подмосковного Звездного городка найдена мертвой рядом с московской больницей, в которой лечат COVID-19, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, она получила смертельные травмы в результате падения из окна. По информации телеканала, женщина находилась в медучреждении в качестве пациентки.

Она проходила лечение в отделении, которое перепрофилировали для оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.