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Новости

Алтайский край вошел в топ-20 регионов с низкой заболеваемостью COVID-19

, ИА "Амител"
Она составила 9,3 на 100 тысяч человек населения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край замкнул двадцатку регионов, где фиксируют наименьшую долю заболевших коронавирусом по отношению к тем, кто сумел избежать заражения этой инфекцией, сообщает РИА "Новости". В регионе в среднем заболели 9,3 человека из 100 тысяч.

Пятерку самых "здоровых" составили Ненецкий национальный округ (2,3 человека заболевших на 100 тысяч), Крым и Омская область (по 3), а также Кемеровская (3,1) и Курганская (3,3) области.

Десятку дополнили Иркутская (3,6), Амурская (4,1) и Сахалинская (4,2) области, Севастополь (5,8) и Томская область (6,1).

Также в топ-20 попали еще несколько сибирских регионов. В их числе Республика Алтай (6,4), Тува (7,3) и Новосибирская область (8,8).

Антирейтинг с большим отрывом возглавили Москва (311,6), Мурманская (115,5) и Московская (110,4) области, а также Ингушетия (101,6). У ближайшего их преследователя – Республики Коми – показатель составил 68,4 человека заболевших на 100 тысяч.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.04.2020 09:42
Гость

А если бы туристов меньше к нам ездили то вообще бы не знали что это

27.04.2020 09:58
Alex1976

Ну все тогда отменяйте самоизоляции всякие, а то денег нет от слова совсем

27.04.2020 10:10
- гость -

Ну да, Змеиногорск не посчитали. Или это так, как говорят дети, первое не считается.

27.04.2020 10:24
- гость -

Так вот чтобы повторения Змеиногорской истории не было,надо на предприятиях изредка проводить тестирование.Особенно там,где большое скопление людей. И это надо делать как можно быстрее!

27.04.2020 10:29
- гость -

значит, пора ослаблять карантин

27.04.2020 10:30
- гость -

27.04.2020 09:42
Гость
А если бы туристов меньше к нам ездили то вообще бы не знали что это

Действительно, почему при расчёте средней заболеваемости по COVID-19 в расчёт берут только население Алтая, а заболевают "туристы"? Раз они болеют, то и всех туристов-вахтовиков-гостей-командированных необходимо тоже включать в расчёт заболеваемости.

27.04.2020 10:37
Пропокондом

почему то вспышки фиксируются на крупных предприятиях с долей государства в уставном капитале.... и еще взять региональные сми будь то инстаграм томенко, фонтанка или нгс , так везде новости публикуются одинаковые типа кто-то случайно очередь из скорых увидел. новость опубликована в 16.00 а в 16.01 уже первый комент от кремлебота в духе "ой какой ужас. крепитесь наши медики"

27.04.2020 10:38
- гость -

На СПИД 100 раз у всех анализы брали для разных справок. Недавно писали, что 9о-летней бабушке-ветерану дали гражданство и её для этого 3 раза проверяли на ВИЧ.
Какая проблема тестировать ковид, делать компьютерную томографию.
Почему не проверяют работающих, особенно на пищевом производстве, в торговле.

27.04.2020 10:52
- гость -

почему то вспышки фиксируются на крупных предприятиях
---------
Потому что там много народу работает, в три смены 7 дней в неделю, без перерыва на карантин.

27.04.2020 11:29
- гость -

27.04.2020 10:52
- гость -
почему то вспышки фиксируются на крупных предприятиях
---------
Потому что там много народу работает, в три смены, 7 дней в неделю, без перерыва на карантин.

А тесты там сдают,чтобы предотвратить глобальные вспышки?

27.04.2020 15:16
гость

на предприятиях ничего не делают, прибыль хозяина важнее, только отчетность все хорошо, а на деле пшик

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