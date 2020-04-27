Алтайский край вошел в топ-20 регионов с низкой заболеваемостью COVID-19

Алтайский край замкнул двадцатку регионов, где фиксируют наименьшую долю заболевших коронавирусом по отношению к тем, кто сумел избежать заражения этой инфекцией, сообщает РИА "Новости". В регионе в среднем заболели 9,3 человека из 100 тысяч.

Пятерку самых "здоровых" составили Ненецкий национальный округ (2,3 человека заболевших на 100 тысяч), Крым и Омская область (по 3), а также Кемеровская (3,1) и Курганская (3,3) области.

Десятку дополнили Иркутская (3,6), Амурская (4,1) и Сахалинская (4,2) области, Севастополь (5,8) и Томская область (6,1).

Также в топ-20 попали еще несколько сибирских регионов. В их числе Республика Алтай (6,4), Тува (7,3) и Новосибирская область (8,8).

Антирейтинг с большим отрывом возглавили Москва (311,6), Мурманская (115,5) и Московская (110,4) области, а также Ингушетия (101,6). У ближайшего их преследователя – Республики Коми – показатель составил 68,4 человека заболевших на 100 тысяч.