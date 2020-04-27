Следите за собакой и сигнализацией. В КоАП появятся новые штрафы

Кодекс об административных правонарушениях дополнят. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минюст.
В частности, статью КоАП об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан дополнят указанием на бездействие при совершении этого правонарушения. Иными словами, человека оштрафуют, если он на долгое время оставил в квартире собаку, которая воем и лаем мешает соседям. Также наказание ждет автомобилистов, которые не отключат неоднократно сработавшую сигнализацию.
Кроме того, в Кодексе закрепят положение о презумпции невиновности гражданина. Согласно нововведению, привлекаемое к административной ответственности лицо является невиновным до тех пор, пока обратное не будет установлено в порядке, предусмотренном процессуальным кодексом РФ об административных правонарушениях.
Также проект нового КоАП будет предусматривать предупреждение за впервые выявленное негрубое правонарушение вместо штрафа. Кроме того, Минюст принял окончательное решение не повышать размеры наказания по тем статьям, по которым это предлагалось сделать ранее.
Планируется, что новые положения Кодекса вступят в силу с 1 января 2021 года.
Комментарии
Насчёт сигнализации двумя руками "за"!
Интересно как доказывать будут? Я так понимаю доказательством может быть лишь съемка работающей сигналки...и при этом съемщик значит будет и пинать ее? ) ) )
А если у челвоека машина стоит по другую сторону от окон квартиры и он попросту не слышит сигналку - ибо брелок не ловит? К тому же, думаю все еще есть сигналки без обратной связи ) ) ) )
больше запретов, штрафов, налогов
у соседей ребенок орёт все ночи напролет. Яжмать и яжотец никак его не успокаивают. Достали всех.
И ведь не оштрафуешь. Этждети...
27.04.2020 12:47
- гость -
у соседей ребенок орёт все ночи напролет.
Тоже хотела написать. И зачастую, мать с отцом еще громче ребенка орут на предмет, кто и как его успокаивать будет)
27.04.2020 12:47
- гость -
В инспекцию по детям или кактам её про них как следует настучитье.....
Это же хорошая новость!
"Кроме того, в Кодексе закрепят положение о ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ ГРАЖДАНИНА. Согласно нововведению, привлекаемое к административной ответственности лицо является невиновным до тех пор, пока обратное не будет установлено в порядке, предусмотренном процессуальным кодексом РФ об административных правонарушениях".
У кого то заплакал ребенок. Часто бывает. Соседка, которая отсыпается днем и бдит ночью, не сможет вызвать полицию. Увы. Полиции вначале придется ДОКАЗАТЬ что ребенок мешал соседке. Зафиксировать звукошумовые децибеллы) под протокол))
Конечно речь ни в коем случае не идет о ХАМСКИХ автосигнализациях и перфораторах)))
Бог им судья)))
Полиции ничего не нужно доказывать, и никаких децибел фиксировать не нужно!!! Почитайте закон, вызываете полицию и пишите заявление. Вот и все! А уж кто шумел и как это все равно.