Более шести тысяч проб на коронавирус взяли в Республике Алтай

Свыше шести тысяч жителей Республики Алтай прошли тестирование на коронавирус, информирует региональный оперативный штаб.
Всего выполнили 6462 пробы. Положительными оказались анализы у 27 человек. Новых заражений не выявлено.
"Лаборатории обеспечены тест-системами и проводят исследования на коронавирусную инфекцию", – констатировали в оперштабе.
На домашнем карантине находится 376 человек. За сутки количество таких людей увеличилось на пять.
Как ранее писал amic.ru, коронавирус выявили в Усть-Коксинском районе у двух жителей райцентра, а также жителей населенных пунктов Кастахта и Теректа.
Комментарии