Священник рассказал, как сохранить брак во время самоизоляции

Епископ РПЦ Пантелеимон призвал супругов в условиях изоляции отказаться от упреков, чтобы сохранить брак. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Если муж или жена не могут сдержаться и все-таки делают замечания, они могут возложить на себя внутреннее обязательство – отказаться на какое-то время от того, что им нравится", – посоветовал Пантелеимон.

Он отметил, что в сложившейся тревожной ситуации очень важно сохранять мир в семье и со своими близкими. Епископ призвал стараться поддерживать друг друга, проявлять любовь к родным и всем, кто нуждается в помощи.

Ранее епископ сравнил жизнь в самоизоляции с коммуналками и концлагерями. По его словам, трудности домашнего карантина невелики по сравнению с бытом жильцов коммунальных квартир или жизнью узников концлагерей.