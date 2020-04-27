Пешехода насмерть сбили на шоссе Ленточный бор в Барнауле

Смертельное ДТП произошло в Барнауле в ночь на 27 апреля. На шоссе Ленточный бор в районе комплекса "Ноев ковчег" водитель ВАЗ-21110 сбил пешехода.

Как сообщают в городской ГИБДД, 50-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости перекрестка. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее amic.ru писал, что в Бийске виновника другого смертельного ДТП приговорили к шести годам колонии. Инцидент произошел в августе прошлого года. Тогда нетрезвый водитель, скрываясь от полиции, не справился с управлением и наехал на девушку-пешехода 1992 года рождения. Она скончалась на месте.