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Алтайский депутат предложил подумать о запрете алкоголя на майские праздники

, ИА "Амител"
Иван Мордовин считает, что ограничить продажу спиртного нужно из-за коронавируса
Иван Мордовин / Фото: из архива amic.ru

Иван Мордовин / Фото: из архива amic.ru

Депутат АКЗС Иван Мордовин положительно оценил опыт Курганской области, где для профилактики заболеваемости коронавирусом ограничили реализацию спиртного на майские праздники.

"Меры радикальные и, очевидно, весьма непопулярные. Однако в условиях распространения пандемии и низкой самодисциплины граждан могут иметь положительный эффект, – написал Мордовин в своем Telegram-канале. – Есть над чем подумать и в Алтайском крае".

Народный избранник ожидает, что в регионе найдется "предостаточно" желающих отметить майские праздники поездкой на природу с шашлыками.

По его оценке, дополнительные ограничения продажи алкоголя могли бы "сдержать размах" подобного коллективного отдыха, тем самым уменьшив вероятность заражения коронавирусной инфекцией большого количества людей.

Ранее amic.ru писал, что идею запрета продажи алкоголя в Алтайском крае поддержал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. По его мнению, после того как на территории Алтайского края установилась теплая погода, обострилась проблема соблюдения прав жителей многоквартирных домов, вблизи которых реализуют спиртное. Одна из мер защиты – ограничение продажи алкоголя не с 21:00 по местному времени, а с 19:00, считает Ларин.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.04.2020 10:58
Alex1976

А не на праздники слабо или страшно?)

27.04.2020 11:00
- гость -

Ваня, не бережешь ты себя, все о народе думаешь.

27.04.2020 11:01
- гость -

Дело говорит.

27.04.2020 11:02
- гость -

Если сам не можешь пройти мимо, то не думай и о людях также. Мы не быдло. Хватит, задрали "небожители" со своей "опекой" "неразумного народишки". Лучше думайте где деньги брать будете после окончания этого шапито.

27.04.2020 11:02
- гость -

пусть "народный" избранник расскажет где он провел эти выходные и какие у него планы на майские праздники, про алкоголь не спрашиваю ибо на лице написано, что трезвенник

27.04.2020 11:03
кот Василий

Алтайским депутатам нужно задуматься как помочь людям в изоляции у которых кончились средства к существованию !!!! люди голодают денег нет ,не дай бог голод на криминал подтолкнёт !!!! это просто ужас !!!!

27.04.2020 11:03
- гость -

Ты кто такой??? Давай досвидания

27.04.2020 11:03
про

Шашлыки же надо запретить!! Алкоголь то причем? Поездка за город на шашлыки принимается на трезвую голову и алкоголь здесь ни при чем

27.04.2020 11:04
- гость -

да.. денег мало осталось. приходиться пить не закусывая(

27.04.2020 11:06
месный

тоесть послеработы можно вполне себе не успеть купить.
Слушь депутут! Тебя туда поставили не проблемы лишние на ровном месте людям создавать так то!!!!!!

27.04.2020 11:06
- гость -

Телеграм можно использовать? Странный пример противоправного поведения подаете товарищ депутат.

27.04.2020 11:06
- гость -

Похоже на призыв прикупать спиртное в последние дни апреля для выполнения торгового плана месяца.

27.04.2020 11:08
- гость -

"Народный избранник" от ЕР! Это звучит как намеренное глумление! Это не он здесь позорится как М?!

27.04.2020 11:10
- гость -

20 лет одно и тоже - запретить, не пущать. Бездари.

27.04.2020 11:11
- гость -

А где реальная помощь народу. Кому то и кушать нечего. А депутаты только запреты и и запреты строчат. На свою депутатскую зарплату хорошо так режим самоизоляции соблюдать. Ты кому избранник народа со своей зарплаты помог из голодающих? Хорошо спрятался от народа на самоизоляции. Зарылся в норку и повизгивает на своих избранников. Скажите ум то где. Ты не в кустах сидеть должен а решать его проблемы денно и нощно.

27.04.2020 11:12
- гость -

нельзя просто так взять и затариться на месяц в перед
я уже три раза так пытаюсь сделать(

27.04.2020 11:19
- гость -

И продажи сахара запретить! Вредить надо масштабные.
А Ванятке морду разбить, мы же шпага безголовая.

27.04.2020 11:19
Бапппка

А давайте во всех магазинах ограничьте продажу алкоголя до двух часов в день! Во народу-то собираться будет!

27.04.2020 11:25
- гость -

Вы че, народ! Самая актуальная проблема что-ли? Не о том у вас голова болит.

27.04.2020 11:34
- гость -

Предлагаю продумать процедуру отзыва депутата и отправки его за станок. На завод.

27.04.2020 11:34
- гость -

27.04.2020 11:12
- гость -
нельзя просто так взять и затариться на месяц в перед
я уже три раза так пытаюсь сделать(
-----------------------
Про запас всегда покупают больше, чем для разового употребления.

27.04.2020 11:34
- гость -

Ограничить зарплату депутатам до средней по Алтайскому краю, и не дутой зарплаты а реальной. Это для начала. Чтобы иметь моральное право народу в этой период строчить запреты. Или чем потом перед народом будешь отчитываться?

27.04.2020 11:38
- гость -

Ну а как вы понимаете работу депутата?! У них одна универсальная формула "Запретить" а дальше под нее ты все остальное подгоняешь. О тебе как о депутате забыли?! Напомни о себе , тащи "запретить" и вуаля ты снова на вершине айсберга. Даже старики, вроде Ларина и то о себе напоминают. Универсально.

27.04.2020 11:41
Гы

У них одна универсальная формула "Запретить"

Две формулы: "Не пущать!!!" и "Нииизззя!!!"

27.04.2020 11:41
Митенька ржевский

Кто его выбрал? Пусть в своём округе, где альтернативно одарённые его выбрали, такого же, и запрещает. А то ишь, протянул липкие ложноножки к тому, что ему не принадлежит...

27.04.2020 11:48
- гость -

всегда покупают больше
не знаю как у кого мои быстро заканчиваются
вот например купил одну - выпил, за втрой влом идти
а тут раз - и ящик под боком

Самая актуальная проблема что-ли
а у вас?

27.04.2020 11:49
гость

кто туда его устроил этого лопоухого мальчика?
чей сынок??? мальчик давай досвидание

27.04.2020 11:49
- гость -

Потому и уравнять надо зарплаты с зарплатами народа, а то за ку ку ( запретить) и кукушка может справится бесплатно. Надо задуматься им о том а какова роль депутата в период эпидемии для народа! И сколько им времени отвела кукушка на этой должности.

27.04.2020 11:49
- гость -

а как казимирке и месной быть/?

они без 0,5 на амике не появляются.
иначе как ахинею которую он пишет на трезвяк объяснить.!

27.04.2020 11:50
- гость -


- гость -
Предлагаю продумать процедуру отзыва депутата и отправки его за станок. На завод.

Так ведь раньше (в Союзе) многие депутаты и были от станка и поэтому не мели подобную пургу! Потому что головой не только ели, но и думали...

27.04.2020 11:59
Кот.Без сапог.

Кто таких чертей в депутаты выбирает? Попробовал он после войны такое хрюкнуть.... Уехал бы как антисоветчик.

27.04.2020 11:59
@@

11:50- гость - @не мели подобную пургу! @

Вас приучают к такой "пурге", чем больше глупых, не обдуманных заявлений, тем больше народ тупеет от них. Чтобы сразу же, не задумываясь, радостно воскликнуть,как @11:01- гость - Дело говорит.@

27.04.2020 12:03
- гость -

27.04.2020 11:49
гость
кто туда его устроил этого лопоухого мальчика?
чей сынок??? мальчик давай досвидание

МОЖЕТ ОЛЕГА МОРДОВИНА? БЕЗВРЕМЕННО УБИЕННОГО В БАРНАУЛЕ БРАТКА?

27.04.2020 12:04
обезьяна

надо мясо запретить, чтобы на шашлыки не ездили
запретить обувь, чтобы не ходили на улицу
запретить бензин, чтобы не ездили
запретить. все запретить

27.04.2020 12:08
@@

12:04 обезьяна @запретить. все запретить@

Может запретить запрещать?...

27.04.2020 12:10
krash

вот так и живем...депутаты вместо решенья реальных проблем, думают как еще насолить народу.

Запомнить надо этого клоуна, бум надеяться не долго он там продержится умник.

27.04.2020 12:11
карабас

27.04.2020 12:04
обезьяна

квас и солод пьем в жару и холод .

27.04.2020 12:12
ЗОЖ

правильно говорит ..трезвость норма жизни

27.04.2020 12:12
krash

"Народный избранник ожидает," - бесит это название. я его не избирал. а теперь - устроил бы голосование против присутствия подобных телеграмщиков у в ласти. p.s. Телеграм как бы официально нелегален все еще.

27.04.2020 12:13
- гость -

нельзя трезвым жить в таком мире

27.04.2020 12:14
обезьяна

27.04.2020 12:12
ЗОЖ
правильно говорит ..трезвость норма жизни

не говорите что мне делать и я не скажу куда вам пойти

27.04.2020 12:14
- гость -

чем больше живу тем больше поражаюсь откровенной тупости наших чиновников Опять запретить спиртное Да вы уже сто раз запрещали Особо два друга Горбачёв и Лигачёв Магазины позакрывали А народ почему то пил(и кстати мёр немерено) а цыгане лошадям золотые зубы вставляли Попытка популяризации себя ведет к потери денег в бюджет обогащению подпольных производителей напряжению медработников Так на кого вы работаете господин депутат

27.04.2020 12:14
- гость -

27.04.2020 12:11
карабас

потом вЕтра пускаете))

27.04.2020 12:15
- гость -


27.04.2020 12:14
обезьяна


а пошли его

27.04.2020 12:17
- гость -

27.04.2020 12:14
- гость -

чего распаляетесь?
его кто слушать то будет?
локтев? или солодилов??нюню
как продавали так и будут продавать.
ктотакой мордовиН

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