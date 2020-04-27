Два барнаульца украли почти 60 тонн рапса на полтора миллиона рублей

Два барнаульца украли почти 60 тонн семян рапса со склада. Общий ущерб составил 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

В полицию поступила информация, что со склада сельскохозяйственной продукции одного из предприятий города исчезло 58 тонн семян рапса. Пропажу обнаружил кладовщик организации.

Полицейские установили, что замок склада не взламывали, а открыли ключом. Вскоре нашли злоумышленников. Ими оказались двое барнаульцев 30-ти и 25-ти лет, один из которых работал на складе, а второй на момент совершения преступления был оттуда уже уволен.

Они признались в содеянном и рассказали, что украли семена для перепродажи. Мужчины обязались возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".