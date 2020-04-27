Алтайская полиция проверит информацию об избитом стражами порядка жителе Змеиногорска

Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил проверку по факту задержания нетрезвого жителя Змеиногорска, во время которого сотрудники полиции применили физическую силу и дубинки. Ранее видео инцидента появилось в Сети. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям полицейских, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Напомним, судя по видеозаписи, сразу восемь стражей порядка набросились с дубинками на местного жителя в первый день введенного в районе карантина.

Ограничительные меры действуют в Змеиногорском районе Алтайского края с 24 апреля. Распоряжение об этом подписал Виктор Томенко в связи с массовым заражением работников местного рудника.