Среда, 29 Апрель, 12:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,57
€ 80,77
28°

93558 +0
Обь
448см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаПасха-2020
Новости

Алтайская полиция проверит информацию об избитом стражами порядка жителе Змеиногорска

, ИА "Амител"
Проверку назначил глава регионального ГУ МВД
Кадр из видео

Кадр из видео

Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил проверку по факту задержания нетрезвого жителя Змеиногорска, во время которого сотрудники полиции применили физическую силу и дубинки. Ранее видео инцидента появилось в Сети. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям полицейских, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Напомним, судя по видеозаписи, сразу восемь стражей порядка набросились с дубинками на местного жителя в первый день введенного в районе карантина.

Ограничительные меры действуют в Змеиногорском районе Алтайского края с 24 апреля. Распоряжение об этом подписал Виктор Томенко в связи с массовым заражением работников местного рудника.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

27.04.2020 11:24
- гость -

скажут-шутка...

27.04.2020 11:26
Alex1976

Отписка будет в стиле, он сам начал.

27.04.2020 11:28
- гость -

Да, скажут местный блогер попросил видео снять как его дубинкой отоваривают, рейтинги на ютуб канале повышал. А полицаи в свободное от работы время согласились роль сыграть. Расходимся, это Змеиногорск детки, там свои забавы.

27.04.2020 11:31
- гость -

может это была постановка "задержание особо опасного рецидивиста"???!!!!
теперь при встрече с полицейским (ми) можно опасаться за свою жизнь...

27.04.2020 11:32
- гость -

Зверства не одобряю.
Но почему-то думается, что если бы нарушителю карантина предложили на выбор штраф(местный от 5000, федеральный 15000р) или энное количество палок, не факт, что большинство выбрало бы штраф.

27.04.2020 11:39
Пропокондом

да ну понятно же что у него был предмет похожий на пистолет

27.04.2020 11:40
- гость -

А рудник то закрыли? или работает

27.04.2020 11:42
Гость

Садисты

27.04.2020 11:42
- гость -

27.04.2020 11:39
Пропокондом
И самурайский меч как у Дункана Маклауда. Люблю сказки, с нетерпением жду официальную версию случившегося. Заметил, чем дальше в лес, тем сказки лучше.

27.04.2020 11:46
- гость -

Совсем люди озверели

27.04.2020 11:48
про

Насмотрелись полицейские иностранщины, и, опа иностранщина у нас. Многие комментаторы на амике именно этого хотели. Хотели? Получите. Вы не только такое со стороны будете наблюдать, но и в отношении вас такое обязательно произойдет. Или по принципу - нас то за шо? Найдется за шо, вон сколько комментаторов подсказывают, за шо...

27.04.2020 11:55
Бывалый

Здесь более всего пострадает автор видеоролика - наша пр-р-окуратура (после того, как они снесли историческое здание себе во благо, доверия им быть не может) пришьёт ему целый букет незаконных действий, но признает законным зверское избиение долговязым полицаем лежащего человека, кем бы он не был.

27.04.2020 12:07
- гость -

муссссоркИ

27.04.2020 12:11
- гость -

ничего не меняется

27.04.2020 12:20
- гость -

это точно

27.04.2020 12:28
- гость -

Что это за коллектив такой, когда один отмороженный бьет а остальные не вмешиваются? Они значит подобные ему. Ни один не остановил! А завтра им сделают выговоры и они продолжат работать.

27.04.2020 13:10
- гость -

Да бьет то держа дубинку двумя руками наотмаш лежачего человека и это никак не защита!!!
Что опять 1941-1945?
И за это получают денежное довольствие и льготы, и в 45 на пенсию???

Что-то здесь не так.

27.04.2020 13:21
гость

изверги это самое мягкое определение которое пришло в голову

27.04.2020 13:22
гость

скажут стаканчик бумажный кинул

27.04.2020 13:41
- гость -

на видео видно, что не было необходимости бить (даже если он и убийца). Это обычный садизм, а с учетом статуса лица - полицая, то это наверно близко к фашизму.

27.04.2020 14:10
Ирина

Кошмар

27.04.2020 15:19
- гость -

Неужели среди них не было вменяемого офицера?

27.04.2020 15:24
анон

люди! что за отношение к карантину! где ваша сознательность? вы обвиняете полицию, которая пытается присечь распространение заразы. если не они, то кто? а пьяному море по колено,ему плевать,что заразит других! полиция как и врачи на передовой!

27.04.2020 15:31
бывалому

А какой у него был выбор? Умереть?
Случалось толпы на утек пускались, а тут.

27.04.2020 15:35
- гость -

27.04.2020 15:24
анон А вы не хотели бы дополнить их ряды? У вас с ними много общего. Будете дубиной пресекать распространение заразы. Что может быть благороднее?приравняйте человека к заразе и у вас будет работы больше чем у гробовщиков, бей не перебей.

27.04.2020 15:46
- гость -

А я вот когда вижу когда какое нибудь пьяное быдло шатается по городу тоже хочется в рыло дать. Выпил, нехрен шляться в общественных местах. А по сути если бы не эта запись, то этот забулдыга и не стал никуда жаловаться. Они знают кого можно просто так отму...хать.

27.04.2020 16:30
Марина

Да таких садистов можно и самих садик в места не столь отдаленные. И эти люди нас защищают??? За решетку самих!

27.04.2020 18:06
- гость -

Ворон, ворону...

28.04.2020 16:58
Николай

Да они же его из добрых побуждений отдубасили, и вообще по жизни они хорошие добрые парни, охраняют нас от посягательств всяких там отморозков и хулиганов

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
12:16
Ученые перенесли дату окончания пандемии коронавируса в России 0
12:05
"Вопроса не стоит": власти Алтая не будут вводить в регионе онлайн-пропуска 0
12:02
Спарта и "Закон жизни". В Сети оценили очередное обращение Владимира Путина 2
11:48
Открыть общепит и салоны красоты. Алтайский бизнес вновь обратился к Томенко 3
11:42
Сибиряки заподозрили высокопоставленного чиновника в поджоге леса и избили его. Видео 4
11:31
МВД хочет получить доступ к банковской тайне 4
11:21
Каникулы начнутся раньше. Когда закончится учебный год 2020 для алтайских школьников 2
11:14
Вкуснейший завтрак для повышения работоспособности. До безобразия просто и полезно 1
11:01
"Бессмертный полк – онлайн": что это за акция и как поучаствовать в шествии 0
10:57
Новые случаи коронавируса подтвердили в Алтайском крае 9
10:50
Еще девять человек вылечили от коронавируса в Алтайском крае 4
10:43
Очевидцы: газовый баллон взорвался в частном доме в Барнауле 1
10:35
Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае 14
10:23
Депутаты АКЗС посадили деревья памяти в честь участников Великой Отечественной войны 1
10:11
Инвестиции под нож: как Алтайский край будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году 1
10:03
Жаждут крови. Эксперты прогнозируют в регионе рост активности клещей 5
09:58
Спикер Госдумы раскритиковал страны, которые раздают деньги людям во время пандемии 36
09:46
"Эпидемий такого масштаба не было". Главврач алтайской больницы о COVID-19 5
09:28
"Раньше секса не было, теперь – безработицы". Как бизнесмен за кредитом под 0% ходил 10
09:14
На Алтае хозяин напавшей на ребенка собаки ответит рублем 5
09:02
Инвестиции в 1,5 млрд руб. СГК может взять в управление весь тепловой комплекс Бийска 1
08:52
Жесткое ДТП с опрокидыванием произошло в Барнауле 13
08:42
Письмо с фронта нашло адресата в Алтайском крае спустя 77 лет 0
08:30
Марата Башарова хотят лишить звания народного артиста из-за пьянства 9
08:16
Мини-парк и двор без машин. Как барнаульский квартал превращается в "Питер" 0
08:06
В Минздраве рассказали, кто более уязвим перед коронавирусом - мужчины или женщины 1
07:55
На Чуйском тракте стартует строительство двухуровневой развязки 0
07:46
Военный духовой оркестр выступил во дворах Алейска 0
07:38
Черепа и бубен. Красноярский шаман Виктор провел обряд против истерии из-за COVID-19 10
07:29
"Пойду к Томенко": директор "Оби" ищет 3,5 млн на зарплату 150 сотрудников бассейна 20
07:15
Лес и чистый воздух. Стоит ли покупать квартиру во время пандемии 0
07:02
На зарядку становись. Бодрящий комплекс для красивой фигуры от известного тренера 0
06:50
Вице-премьер надеется, что миллиарды из федерального бюджета помогут Алтайскому краю 9
06:35
Королева тьмы. Как выглядит модель с самой темной кожей в мире 5
06:28
Как отдыхаем на майские праздники и когда все-таки выходим на работу 5
06:13
Бросили на произвол. Шахтер с COVID-19 о том, почему на руднике так много заболевших 41
06:00
Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в двух районах Алтайского края 0
00:22
В Горном Алтае выявили новые случаи коронавируса 0
23:55
Путин пообещал авиапарад и салюты 9 мая 7
23:01
Водоснабжение восстанавливают в алтайском селе, в котором месяц нет воды 0
22:29
Луч надежды: что пообещал россиянам Путин после месячной самоизоляции 5
22:11
Владимир Путин поручил разработать очередной план поддержки малого и среднего бизнеса 5
21:47
Владимир Путин продлил нерабочие дни в России 0
21:30
Выступление Владимира Путина по коронавирусу. Текстовая онлайн-трансляция 5
21:17
Легковушка на высокой скорости протаранила кроссовер в Барнауле 0
20:19
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 30 0
20:09
Кинолог прокомментировал введение штрафа за лай собак по ночам 2
19:40
Названы главные источники стресса россиян во время самоизоляции 0
19:11
Прокуратура помогла восстановить водоснабжение в алтайском поселке 1
18:39
Жительница Барнаула застряла в США после запрета на перелеты 11

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.