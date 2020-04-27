Новосибирская область введет "масочный режим"

В Новосибирской области вводится обязательный "масочный режим". Об этом во время оперативного совещания рассказал глава региона Андрей Травников.
"Попрошу сегодня подготовить соответствующее распоряжение, я его подпишу немедленно, о введении обязательного режима ношения масок при посещении жителями Новосибирской области, гражданами, которые здесь у нас находятся, магазинов, других объектов с массовым скоплением людей и общественного транспорта", – сказал он министру здравоохранения НСО Константину Хальзову.
О возможном введении подобного режима ранее говорил замглавы региона Сергей Нелюбов. Этот вопрос прорабатывали в рамках профилактических мер, пишет ngs.ru.
Комментарии
Где маски брать, он тоже инструкцию подпишет
У них вроде продают в аптеках. На яндексе в чате н-ские писали, что уже можно купить.
Он бы лучше сразу указ подписал о запрете заражения коронавирусом, кто заразился, штраф
если обязываешь носить, обеспечь бесплатными. мне покупать не на что,общепит закрыт, з.п. не платят,помощи от государства 0, кредитные каникулы банки не дают,мотивируя что это рекомендованная ,а не обязательная мера помощи и руководство банка решило так. Что делать,закрыться дома и помирать тихонтко без маски?
а можно мне с вами в ваши игры не играть?
Еще одно подтверждение того что власти с мозгом поругались.
27.04.2020 11:54
- гость -
Нет денег на маску сиди дома и пускай слюни в интернете, чтобы из-за таких как вы зараза не распространялась.
27.04.2020 12:25
Я
Зараза из-за таких как ты как раз и распространяется
27.04.2020 12:25
Я
27.04.2020 11:54
- гость -
Нет денег на маску сиди дома и пускай слюни в интернете, чтобы из-за таких как вы зараза не распространялась.
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+1. Пиво, водку обычно даже самым нищим есть на что купить. Самогон тоже варитить даже тупые могут научиться. А как маски - денег нет... шить не умею.
27.04.2020 12:25
Я
Можешь начинать истерить, истеричко ты нашо! Рано или поздно вирус и до тебя доберётся, и ему будет всё равно какая на тебе маска. Одевай зайчика, народ в округе хоть поржот от души!
27.04.2020 12:34
- гость -
Ну вот ещё один подошел. У меня для тебя очень плохая новость, твоя сшитая из непойми чего маска, кроме как закрывать пол твоей рожи больше ничё не делает.
А еще к Земле метеорит приближается. Издайте, пожалуйста, указ чтобы все в касках ходили.
Неужели дождемся метеорит? и наконец то всё это кончится.
27.04.2020 12:38
месный
Куда-то делись ваши истерики про безденежье.Вновь переполнены оптимизмом...
27.04.2020 12:38
месный
Ну вот ещё один подошел. У меня для тебя очень плохая новость, твоя сшитая из непойми чего маска, кроме как закрывать пол твоей рожи больше ничё не делает.
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Ты это расскажи советским медсестрам, которые в эпидемию спасались масками из марли. Я маски из марли (9 слоев) шью не первый год и применяю их, когда болею. И когда ношу маску, даже если сильно болею - семью не заражаю.
А вообще, месный, хватит ныть уже. То ему права нарушают, то маски не помогают, то денег не шлют. Тошнит от таких мужиков.
Местный - знатный нытик. Кроме нытья ничего не умеет: ни денег заработать, ни семью создать, ни себя защитить, ни дорогу перейти.
сейчас придет абориген он вам быстро накидает по лобок, будете еще месного обижать.
27.04.2020 12:53
- гость -
А вообще, месный, хватит ныть уже. То ему права нарушают, то маски не помогают, то денег не шлют. Тошнит от таких мужиков.
У вас какая ориентация, может, дело в этом?
27.04.2020 13:07
- гость -
У вас какая ориентация, может, дело в этом?
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Традиционная. А у вас?
если обязываешь носить, обеспечь бесплатными. мне покупать не на что
Я бы купила, но медицинские и по себестоимости, а не 25-350 руб.
27.04.2020 13:15
- гость -
если обязываешь носить, обеспечь бесплатными. мне покупать не на что
Я бы купила, но медицинские и по себестоимости, а не 25-350 руб.
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Я бы долларов купила. Но по себестоимости, рублей за 30 штука. Но ведь не продают за 30-ть.
Почему они хотят заставить покупать маски за счёт граждан, а не за счёт государства? Если приказываешь носить - выдавай. А так, создается впечатление, что лоббирование интересов фабрики жены губера по пошиву масок.
сшили одну маску лучше черную сносу не будет
и под штраф не попадешь
27.04.2020 14:06
- гость -
Толку от неё тоже не будет. Разве что твои сопли в разные стороны разлетаться не будут.
27.04.2020 12:51
- гость -
И когда ношу маску, даже если сильно болею - семью не заражаю.
Вот главная фича маски - чтобы ваши сопли в разные стороны не разлетались, на этом фсё!
Пускай маска защищает, но часть капель по бокам маски проходит. От пыли маска не защищает, проверял не раз.
Я сшила, 2 слоя ткани и внутрь бинт в 4 слоя подкладываю, не думаю, что медицинская лучше, тем более те, что будут появляться, никакого качества. А тут постирал, положил новенький бинтик и вперёд.
Толку от неё тоже не будет
кто говорит про толк? я про введение масочного карантина, а они там орут - где маски/где маски