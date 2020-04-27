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Новосибирская область введет "масочный режим"

, ИА "Амител"
Губернатор готов подписать указ
Фото: zaryakubani.ru

Фото: zaryakubani.ru

В Новосибирской области вводится обязательный "масочный режим". Об этом во время оперативного совещания рассказал глава региона Андрей Травников.

"Попрошу сегодня подготовить соответствующее распоряжение, я его подпишу немедленно, о введении обязательного режима ношения масок при посещении жителями Новосибирской области, гражданами, которые здесь у нас находятся, магазинов, других объектов с массовым скоплением людей и общественного транспорта", – сказал он министру здравоохранения НСО Константину Хальзову.

О возможном введении подобного режима ранее говорил замглавы региона Сергей Нелюбов. Этот вопрос прорабатывали в рамках профилактических мер, пишет ngs.ru

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.04.2020 11:44
Filin

Где маски брать, он тоже инструкцию подпишет

27.04.2020 11:47
- гость -

У них вроде продают в аптеках. На яндексе в чате н-ские писали, что уже можно купить.

27.04.2020 11:53
гость

Он бы лучше сразу указ подписал о запрете заражения коронавирусом, кто заразился, штраф

27.04.2020 11:54
- гость -

если обязываешь носить, обеспечь бесплатными. мне покупать не на что,общепит закрыт, з.п. не платят,помощи от государства 0, кредитные каникулы банки не дают,мотивируя что это рекомендованная ,а не обязательная мера помощи и руководство банка решило так. Что делать,закрыться дома и помирать тихонтко без маски?

27.04.2020 12:14
- гость -

а можно мне с вами в ваши игры не играть?

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