Новосибирская область введет "масочный режим"

В Новосибирской области вводится обязательный "масочный режим". Об этом во время оперативного совещания рассказал глава региона Андрей Травников.

"Попрошу сегодня подготовить соответствующее распоряжение, я его подпишу немедленно, о введении обязательного режима ношения масок при посещении жителями Новосибирской области, гражданами, которые здесь у нас находятся, магазинов, других объектов с массовым скоплением людей и общественного транспорта", – сказал он министру здравоохранения НСО Константину Хальзову.

О возможном введении подобного режима ранее говорил замглавы региона Сергей Нелюбов. Этот вопрос прорабатывали в рамках профилактических мер, пишет ngs.ru.