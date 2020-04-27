Новосибирская область введет "масочный режим"

В Новосибирской области вводится обязательный "масочный режим". Об этом во время оперативного совещания рассказал глава региона Андрей Травников.
"Попрошу сегодня подготовить соответствующее распоряжение, я его подпишу немедленно, о введении обязательного режима ношения масок при посещении жителями Новосибирской области, гражданами, которые здесь у нас находятся, магазинов, других объектов с массовым скоплением людей и общественного транспорта", – сказал он министру здравоохранения НСО Константину Хальзову.
О возможном введении подобного режима ранее говорил замглавы региона Сергей Нелюбов. Этот вопрос прорабатывали в рамках профилактических мер, пишет ngs.ru.
Комментарии
Где маски брать, он тоже инструкцию подпишет
У них вроде продают в аптеках. На яндексе в чате н-ские писали, что уже можно купить.
Он бы лучше сразу указ подписал о запрете заражения коронавирусом, кто заразился, штраф
если обязываешь носить, обеспечь бесплатными. мне покупать не на что,общепит закрыт, з.п. не платят,помощи от государства 0, кредитные каникулы банки не дают,мотивируя что это рекомендованная ,а не обязательная мера помощи и руководство банка решило так. Что делать,закрыться дома и помирать тихонтко без маски?
а можно мне с вами в ваши игры не играть?