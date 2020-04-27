В Барнауле создадут тематический зеленый уголок рядом с театром

Фото: пресс-служба мэрии

На площадке рядом с Алтайским государственным музыкальным театром в Барнауле создадут зеленый уголок, сообщает пресс-служба мэрии.

"На месте плит планируется уложить более 550 кв.м плитки, 100 п.м поребрика, 110 кв.м рулонного газона, установить по четыре кованых фонаря, лавочки, урны для мусора, малую архитектурную форму "Арка" и "Пианино", два кованых вазона для цветов", – уточнили в городской администрации.

Кроме того, преобразятся четыре клумбы. Их поднимут выше над уровнем земли, а также облицуют кирпичом.

Работы уже стартовали. Сейчас строители демонтируют бетонные плиты и обустраивают основание для укладки плиточного покрытия.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле с 2022 года планируют начать массово высаживать деревья и кустарники. Но уже не хаотично, а в рамках концепции "Новая зеленая зона", которую разработали специалисты Алтайского государственного университета.