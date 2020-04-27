2020, остановись! В Сети не утихают споры о возможной кончине Ким Чен Ына

Уже несколько дней в соцсетях и СМИ обсуждают возможную смерть Ким Чен Ына. Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля и даже пропустил памятные события по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, что породило слухи о возможной болезни. Официальной информации о состоянии Ким Чен Ына нет, но появились слухи, что 36-летний глава государства перенес операцию на сердце, затем появилась информация об осложнениях, коме и смерти.

27 апреля советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин заявил каналу CNN, что Ким Чен Ын жив и здоров, с 13 апреля он находится в районе Вонсана. Никаких подозрительных перемещений пока не было зафиксировано, – пишет РИА "Новости".

Так или иначе, история окутана загадками, как и все связанное с Северной Кореей. А интернет-пользователи не могли не отреагировать на эти события в свете катастрофичного 2020 года.

январь: пожары



февраль: третья мировая



март: пандемия



апрель: финансовый кризис



--==вы находитесь здесь==--



май: ким чен ын в предсмертной горячке приказывает генералам запустить все имеющиеся ядерные ракеты



июнь: в пустотошах на людей нападают гули и супермутанты — Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) April 26, 2020

Ким Чен Ын Шредингера — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) April 25, 2020

Хирурги: Ким Чен Ын не умер, он просто в отключке



Мировая общественность: pic.twitter.com/qjcoJtCoUw — 🍄sofon🌭👺matsujita stan queen (@so_fonn) April 26, 2020

Весь интернет: *трубит о том, что Ким Чен Ын умер*



Ким Чен Ын тем временем: pic.twitter.com/vZur5FBeuj — мин🖤яратам (@kohankafranco) April 25, 2020

"Откуда столько бомжей?"- спросил Ким Чен Ын выходя из комы

"Так демократия же"- ответил новый председатель КНДР Саакашвили.. — алексей Кузнецъ (@alshmit7626) April 26, 2020

если прогнозы верны и место Ким Чен Ына займет его сестра, то у нас будет уникальный шанс почитать статьи со словом диктатор_ка — Duran / Дюран (@userdie) April 25, 2020

Пока Ким Чен Ын болеет, интернет возбудился от его сестры.

Ким Ё Чжон вполне может стать первым корейским диктатором в юбке. Это сильно забавляет обитателей Сети — отсюда вожделеющие даму посты и монтажи. Сестра Кима частенько появляется на фото и активно помогает брату. pic.twitter.com/AEtvkhYnah — ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) April 26, 2020