2020, остановись! В Сети не утихают споры о возможной кончине Ким Чен Ына

Уже несколько дней в соцсетях и СМИ обсуждают возможную смерть Ким Чен Ына. Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля и даже пропустил памятные события по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, что породило слухи о возможной болезни. Официальной информации о состоянии Ким Чен Ына нет, но появились слухи, что 36-летний глава государства перенес операцию на сердце, затем появилась информация об осложнениях, коме и смерти.
27 апреля советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин заявил каналу CNN, что Ким Чен Ын жив и здоров, с 13 апреля он находится в районе Вонсана. Никаких подозрительных перемещений пока не было зафиксировано, – пишет РИА "Новости".
Так или иначе, история окутана загадками, как и все связанное с Северной Кореей. А интернет-пользователи не могли не отреагировать на эти события в свете катастрофичного 2020 года.
январь: пожары— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) April 26, 2020
февраль: третья мировая
март: пандемия
апрель: финансовый кризис
--==вы находитесь здесь==--
май: ким чен ын в предсмертной горячке приказывает генералам запустить все имеющиеся ядерные ракеты
июнь: в пустотошах на людей нападают гули и супермутанты
Ким Чен Ын Шредингера— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) April 25, 2020
Хирурги: Ким Чен Ын не умер, он просто в отключке— 🍄sofon🌭👺matsujita stan queen (@so_fonn) April 26, 2020
Мировая общественность: pic.twitter.com/qjcoJtCoUw
Весь интернет: *трубит о том, что Ким Чен Ын умер*— мин🖤яратам (@kohankafranco) April 25, 2020
Ким Чен Ын тем временем: pic.twitter.com/vZur5FBeuj
"Откуда столько бомжей?"- спросил Ким Чен Ын выходя из комы— алексей Кузнецъ (@alshmit7626) April 26, 2020
"Так демократия же"- ответил новый председатель КНДР Саакашвили..
если прогнозы верны и место Ким Чен Ына займет его сестра, то у нас будет уникальный шанс почитать статьи со словом диктатор_ка— Duran / Дюран (@userdie) April 25, 2020
Пока Ким Чен Ын болеет, интернет возбудился от его сестры.— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) April 26, 2020
Ким Ё Чжон вполне может стать первым корейским диктатором в юбке. Это сильно забавляет обитателей Сети — отсюда вожделеющие даму посты и монтажи. Сестра Кима частенько появляется на фото и активно помогает брату. pic.twitter.com/AEtvkhYnah
природа настолько очистилась что ким чен ын умер— kristinaron piper (@chenttaphon) April 25, 2020
Комментарии
Его там не специально ли чем то кормили?) Пухляш такой нереальный)
27.04.2020 12:42
- гость -
У них все семейство породистое по мужской линии.
@Ваше сообщение заблокировано.@
амик, может хватит баловаться?