Еще два района добавились на карту распространения коронавируса в Алтайском крае

Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае за минувшие сутки выросло на 27 человек и теперь составляет 310. При этом еще у одного человека вирус лабораторно пока не подтвержден, но есть все признаки заболевания.

Первые случаи коронавируса зафиксировали в Немецком национальном (в райцентре) и Романовском (с. Сидоровка) районах. Таким образом, на сегодняшний день подтвержденные случаи COVID-19 распределились так:

Змеиногорский район – 141 заболевший;

Барнаул – 81;

Бийск – 25;

Поспелихинский район (с. Поспелиха и с. Новониколаевка) – 12;

Павловский район (Павловск, Шахи, Комсомольский) – 7;

Рубцовск и Горняк – по 6;

Камень-на-Оби, и Рубцовский (с. Веселоярск, с. Николаевка) – по 5;

Первомайский (Логовское, Первомайское, Березовка) и Новичихинский районы (с. 10 лет Октября) – 4;

Крутихинский район (Крутиха) – 3;

Советский (Советское) район – 2;

Яровое, Заринск, Новоалтайск, Троицкий (Троицкое), Целинный (с. Верх-Марушка), Родинский (п. Мирный), Михайловский (Михайловское), Немецкий национальный (Гальбштадт) и Романовский (Сидоровка) районы – по 1.