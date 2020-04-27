Еще два района добавились на карту распространения коронавируса в Алтайском крае

Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае за минувшие сутки выросло на 27 человек и теперь составляет 310. При этом еще у одного человека вирус лабораторно пока не подтвержден, но есть все признаки заболевания.
Первые случаи коронавируса зафиксировали в Немецком национальном (в райцентре) и Романовском (с. Сидоровка) районах. Таким образом, на сегодняшний день подтвержденные случаи COVID-19 распределились так:
Змеиногорский район – 141 заболевший;
Барнаул – 81;
Бийск – 25;
Поспелихинский район (с. Поспелиха и с. Новониколаевка) – 12;
Павловский район (Павловск, Шахи, Комсомольский) – 7;
Рубцовск и Горняк – по 6;
Камень-на-Оби, и Рубцовский (с. Веселоярск, с. Николаевка) – по 5;
Первомайский (Логовское, Первомайское, Березовка) и Новичихинский районы (с. 10 лет Октября) – 4;
Крутихинский район (Крутиха) – 3;
Советский (Советское) район – 2;
Яровое, Заринск, Новоалтайск, Троицкий (Троицкое), Целинный (с. Верх-Марушка), Родинский (п. Мирный), Михайловский (Михайловское), Немецкий национальный (Гальбштадт) и Романовский (Сидоровка) районы – по 1.
Комментарии
все выше, выше и выше стремим мы полет...
Негоже другим городам и районам отставать от Барнаула.
Поднажмите,братцы!