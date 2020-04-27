Барнаульский аэропорт сообщил об отмене целого ряда авиарейсов

Международный аэропорт Барнаула проинформировал население Алтайского края о том, что в конце апреля и в начале мая будут отменены несколько авиарейсов. Соответствующий пост размещен в его официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".

Больше всего изменений коснется "Уральских авиалиний". Так, отменят рейсы U6651/652 (27, 28, 29, 30 апреля, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 мая), U6629/630 (27 апреля, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 мая), U6631/632 (28 апреля, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 мая) и U61333/1334 (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 мая).

Кроме того, клиенты "Аэрофлота" не смогут вылететь рейсом SU1430/1431 (27, 28, 29 апреля, 1, 3, 6, 8, 10 мая), "СиЛа" – СЛ47/48 (27, 29 апреля, 1 мая), "КрасАвиа" – ЭК83/84 (28 апреля, 2, 5, 9 мая), "ИрАэро" – РД225/226 (1, 8, 15, 22, 29 мая), "ЮТэйр" – ЮТ213/214 (2, 9, 16, 23 мая).

Более подробную информацию о графике полетов в те или иные города можно уточнить в справочной службе аэропорта (тел. 8-3852-54-30-09).